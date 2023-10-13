Чи можуть забрати квартиру за борги під час воєнного стану: пояснення адвоката

Багато українців купують власне житло в кредит. Однак трапляються ситуації, коли людина з певної причини втрачає можливість вчасно виплачувати кошти за іпотекою, внаслідок чого утворюється борг.

Чи можуть в Україні забрати квартиру за кредитні борги під час воєнного стану – далі в матеріалі.

Чи можуть забрати квартиру за борги під час воєнного стану

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Про всі нюанси Факти ICTV розпитали у Владислава Зайцева – адвоката АО ЮК АРЕС, члена Ради комітету Асоціації правників України з міграційного права, юриста Гарячої лінії АПУ з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом.

Адвокат звернув увагу, що на період воєнного стану та протягом 30 днів після його завершення в Україні діє мораторій на звернення стягнення на нерухомість фізосіб, яка перебуває в іпотеці за споживчими кредитами.

Звернення стягнення зазвичай полягає в арешті майна боржника, його вилученні та примусовій реалізації.

У зазначений період:

Кредитор не може набути право власності на нерухоме майно боржника.

Заборонено продавати предмет іпотеки (тобто житло, яке перебуває в кредиті).

Заборонено виселяти мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є рішення суду про звернення стягнення.

Заборонено реалізовувати житло, яке перебуває в іпотеці, на електронних торгах.

Це передбачено змінами до закону України Про іпотеку, затвердженими на початку повномасштабної війни (пункт 5-2 Прикінцевих положень).

– Тобто наразі кредитор не може реалізувати свої права на набуття права власності на предмет іпотеки, продати його будь-якій іншій особі та реалізувати його на електронних аукціонах, – наголосив Владислав Зайцев.

Ці обмеження не діють щодо нерухомості, переданої в іпотеку за кредитними договорами, що були укладені після 17 березня 2022 року. Тобто, якщо людина взяла кредит на житло після цієї дати, кредитори можуть ініціювати вилучення нерухомості за борги.

Ще один нюанс: обмеження на вилучення житла боржника діють саме для споживчих кредитів. Інакше кажучи, якщо людина брала кошти на придбання квартири/будинку, а не на підприємницьку діяльність.

Чи можуть мікрофінансова організація (МФО) або банк забрати житло під час воєнного стану

– Теоретично – так. Але цьому має передувати відповідна процедура: 1) реалізація предмета іпотеки; 2) реалізація нерухомого майна в межах виконавчого провадження, – зазначив Владислав Зайцев.

Стосовно першого варіанта є обмеження, описані вище (мораторій на час воєнного стану).

А реалізація нерухомості в межах виконавчого провадження передбачає чітку процедуру:

Перед відкриттям провадження суд має винести рішення про стягнення заборгованості з фізособи.

На підставі рішення суду кредитору видається виконавчий лист, з яким він прямує до виконавця. Відкривається виконавче провадження.

Передусім стягуються грошові кошти боржника.

Якщо коштів недостатньо, вимоги кредитора можуть задовольнити за рахунок нерухомого майна боржника, зокрема житла. Відбувається арешт та опис майна, його оцінка. Після цього майно реалізують на електронному аукціоні.

Слід зазначити, якщо боржник або його нерухомість перебувають на території активних бойових дій/тимчасово окупованій, виконавець не має права ініціювати процедуру вилучення житла.

– На період воєнного стану діє заборона щодо будь-яких заходів примусового виконання рішень на вказаних територіях, – уточнив адвокат.

За яку суму боргу можуть забрати квартиру

Це може статися, якщо заборгованість становить понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто понад 134 тис. грн станом на 2023 рік.

Розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2023 року – 6,7 тис. грн.

Що робити, якщо погрожують забрати квартиру за борги

Владислав Зайцев радить не панікувати та одразу звертатися до юристів.

– Вони зможуть проаналізувати законність вимог кредиторів щодо вашого житла. Зазвичай кредитори використовують такі заходи, як психологічний тиск на боржника для виконання ним своїх зобовʼязань, не більше, – наголосив адвокат.

Тому первинна консультація в юриста надасть власнику житла бачення подальшої поведінки та лінії захисту.

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