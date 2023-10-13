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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Фото: Unsplash

В Україні у березні 2023 року відбулася індексація пенсій. Тому змінилися доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерам. Розмір залежить від стажу, віку, статусу, чи працює пенсіонер тощо.

Збільшення пенсій відбулося шляхом індексації основного розміру виплати без будь-яких доплат. Більше тепер отримують як пенсіонери, що працюють, так і ті, що вже не працюють. Яка мінімальна пенсія в Україні 2023 – читайте в матеріалі.

Мінімальна пенсія в Україні 2023: суми виплат

Мінімальні пенсії у 2023 році встановлено у таких розмірах:

Зараз дивляться
  • основний розмір пенсії не менше 3 120 грн – для тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, не працюють та мають повний страховий стаж 30 або 35 років;
  • загальний розмір пенсії не менше 3 120 грн – для осіб, яким вже виповнилося 80 років та які мають страховий стаж від 20 до 25 років;
  • не менше 3 000 грн – особам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж від 30 до 35 років;
  • мінімально 3 000 грн – для пенсіонерів віком від 75 до 80 років із набутим стажем від 20 до 25 років;
  • не менше 2 760 грн – пенсіонерам віком до 70 років, які ще працюють та мають страховий стаж від 30 до 35 років, та особам з інвалідністю І групи.

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023

Мінімальна пенсійна виплата пенсіонерам, що працюють, незалежно від віку та стажу – 2 520 грн. Також з весни цього року щомісячно виплачують компенсації пенсіонерам таких вікових категорій за умови, що розмір їхніх пенсій не сягає 10 340 грн:

  • 570 грн – пенсіонерам старше 80 років;
  • 456 грн – особам віком від 75 до 80 років;
  • 300 грн – віком від 70 до 75 років.
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Гроші, Пенсіонери, Пенсія, Україна
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