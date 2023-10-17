Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста
Фото: Unsplash

Останнім часом у суспільстві все частіше побутує думка про блокування банківських рахунків ухилянтів. Нібито це стосується і звичайних карток для виплат, і рахунків підприємців, які ухиляються від мобілізації. Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – читайте в матеріалі.

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки: пояснює адвокат

Факти ICTV запитали в юриста і адвоката Ростислава Кравця, чи можливе таке нововведення в Україні. За його словами, чисто теоретично, в Україні можливо все.

Однак на сьогодні це неможливо, тому що порушення законодавства може встановити тільки суд.

Такого терміну, як блокування карток ухилянтам, взагалі немає в українському законодавстві.

Зараз дивляться

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки та коли взагалі це можливо

Юрист додав, що блокування картки може відбуватись на підставі того, що ТЦК склали відповідний адміністративний протокол щодо ухилення від військової служби чи військового обліку. Відповідно, виконавча служба для того, щоб стягнути цей штраф, має заблокувати рахунки й списати кошти.

Однак навіть теоретично це неможливо зробити в Україні без порушення прав та свободи громадян.

Тому що винного може встановити тільки суд. І тільки суд може встановлювати відповідні санкції або відповідний адміністративний орган. Саме тому блокування і залишення без засобів для існування військовозобов’язаних є об’єктивно незаконним.

Читайте також
Що буде з ухилянтами, які підробили документи та виїхали за кордон: відповідає юрист
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста

війна, Війна в Україні, мобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Абрамович затримує переказ: виручені від продажу Челсі майже $3 млрд досі заморожені
Роман Абрамович
Росіяни в Україні стерли свої кадрові війська в нуль — Білецький
російські солдати військові
Є результати знищення логістики РФ, дякую партнерам за ефективну зброю – Зеленський зібрав Ставку
Володимир Зеленський
У Повітряних силах пояснили важливість ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста
Окупанти вгатили по Херсону: щонайменше три людини дістали поранення
Херсон

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста
Військком організував фейкову службу для 7 футболістів | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь