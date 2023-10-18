Як підготувати котел до зими: основні моменти та правила очищення

Багато українців вже зараз дбають про утеплення свого житла, встановлення енергозберігальних вікон, забезпечення опалення. Адже тоді ніякий блекаут від російського агресора не страшний.

Крім цього, завдяки якісній підготовці ви ще зможете суттєво зекономити в холодну пору року на комунальних послугах. Якщо у вас автономне газове опалення, варто заздалегідь потурбуватися про очищення теплообмінника котла. Як підготувати газовий котел до зими – читайте в матеріалі.

Підготовка котла до опалювального сезону: на що звернути увагу

На Youtube-сторінці консультаційного центру ГазПравди зазначають, що підготовка котла на зиму – важлива та не така складна справа, як здається. У газовому котлі передусім потрібно самостійно почистити датчики, які розташовані ззовні приладу.

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Також варто звернути увагу на загальний стан обладнання.

Якщо на датчику тяги є павутиння, пил та бруд – його вже потрібно чистити. Тому необхідно знімати деталі й обов’язково перевірити його працездатність. Якщо там є сліди сажі – додатково зверніть увагу на димохід.

Як почистити котел на зиму: чому це важливо та основні правила

Котел на зиму часто чистять звичайною старою зубною щіткою. З її допомогою варто прочистити й сіточку запальника. До неї також можна дістатися, не розбираючи котла. Саме вона часто забивається пилом, порушує працездатність автоматики. Її треба дуже добре вичистити, аби отвори були відкриті.

Після таких нескладних процедур котел має працювати ефективніше та безпечніше. Аби це перевірити, достатньо увімкнути його в режимі запалювання й поглянути на вогник.

Він має горіти достатньо потужно й при цьому обов’язково бути блакитного кольору.

Також треба перевірити тягу. Якщо піднести руку в місце, де розташований датчик тяги зворотний, ви не повинні відчувати гарячого повітря. Якщо ви відчуваєте гаряче повітря – порушена тяга в димоході.

Що впливає на ефективність роботи котла та як її підвищити

На ефективність роботи впливає забитість систем брудом. Тому якщо після такого поверхневого чищення ви виявили порушення тяги чи вогник у котлі далі горить не блакитним або взагалі постійно гасне, варто звернутися до фахівців. Бо для розв’язання таких проблем може знадобитися чищення димоходу та розбирання котла.

Якщо ж ви розберете котел самостійно й газівники це виявлять – це можуть кваліфікувати як несанкціоноване втручання в роботу газового обладнання.

За таку діяльність вам можуть перекрити газ. Тому для повної чистки котла краще все ж звертатися до газівників. Залежно від стану та режиму експлуатації обладнання комплексну чистку проводять кожні 3-5 років.

У найпоширеніших випадках газівники просто чистять форсунку та пальники котла від бруду та іржі. Якщо котел забитий ще й сажею, це свідчило б про порушення тяги та роботи котла загалом.

У такому разі є небезпека появи чадного газу. Саме тому так важливо вчасно чистити пальники. Якщо вони забиваються павутинням, сміттям, порушується змішування повітря і газу. Щойно пропорція порушилася – зразу починає утворюватися сажа.

Такий пристрій за кілька тижнів забивається сажею від низу до верху. Після очищення та збирання котла потрібно провести перевірку. А далі ним можна спокійно користуватися.

Фото – YouTube

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