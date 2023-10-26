Не треба звертатись кожному члену сім’ї окремо: що зміниться у виплатах ВПО з 1 листопада
З 1 листопада 2023 року за оформленням допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу.
Нововведення мало набути чинності з 1 серпня 2023 року, проте згодом уряд відтермінував його до 1 листопада.
Виплати ВПО подовжать автоматично
Виплати для ВПО 1 серпня автоматично продовжили на пів року – до кінця січня 2024-го. Після цього періоду виплату знову переглянуть.
Нагадаємо, що допомога для внутрішньо переміщених осіб становить:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;
- для інших осіб — 2 тис. грн.
Щоб продовжувати отримувати виплати, не потрібно знову звертатися до центрів соціальної підтримки – все робиться автоматично.
Допомога виплачується 15 та 28 числа щомісяця.
Кому припинили виплати
Нагадаємо, що з вересня для деяких категорій переселенців скасували виплати. Йдеться про ВПО, які:
- мають депозит у понад 100 тис. грн;
- перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини;
- мають житло не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м кв. на одного члена сім’ї; або ж придбали житло вартістю понад 100 тис. грн;
- придбали автомобіль, якому менш як п’ять років;
- купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тис. грн.
Також не мають право отримувати допомогу люди, які:
- відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
- засуджені за державну зраду чи кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України або оголошені в розшук;
- повернулися до покинутого місця проживання.
Раніше повідомлялося, що в Україні почали перевіряти місця проживання людей зі статусом ВПО, після чого деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати.
Кому відновлять виплати ВПО
Раніше в ефірі Єдиних новин міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що під час перевірки встановили, що є близько 10 тис. осіб, які вказані в реєстрах РАЦСу як померлі. Їм поновлять виплати.
Також надаватимуть допомогу тим власникам зруйнованого житла, яким її помилково припинили.
Відновлять виплати тим ВПО, хто повернувся з-за кордону, але не повідомив про це органи соцзахисту.
Продовжать надання грошової допомоги власникам зруйнованого житла, які нікуди не переміщувалися і мають право на виплати.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб, які отримують соціальні виплати. Для державного бюджету – це друга стаття за видатками після видатків на оборону.
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