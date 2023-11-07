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Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка

Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає

Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає
Фото: Pexels

Кожна українська сімя, у якій народилася дитина, має право на матеріальну допомогу. Щомісяця батьки отримують 860 грн, поки малюку не виповниться три роки.

Коли приходять дитячі гроші й куди звертатися, в разі, якщо виплат немає – читайте в матеріалі.

Коли приходять дитячі гроші

Точної дати виплати дитячих грошей немає. Річ у тому, що на початку кожного місяця Державна казначейська служба України перераховує в банк кошти, які надходять на карту одержувачів дитячої допомоги.

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Період зарахування грошей на карту не може перевищувати трьох днів.

Тому вони можуть надійти на рахунок комерційного банку в період з 4 по 10 число, а батьки можуть одержати їх з 5 по 15 число щомісяця.

Куди звертатися, якщо дитячі гроші не прийшли

У Мінсоцполітики пояснили, що бувають випадки, коли батьки із запізненням отримують виплати на дитину.

Це пов’язано із тим, що органи Державної казначейської служби роблять платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та пріоритетності здійснення видатків.

Так, у період повномасштабної війни гроші спрямовуються передусім на національну безпеку та оборону держави.

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Батькам, яким не приходять дитячі гроші, радять звертатися в орган соціального захисту населення за місцем фактичного або тимчасового перебування.

Також за додатковими розясненнями можна зателефонувати на урядову гарячу лінію за номером 15-45.

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