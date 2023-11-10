Коли проводитимуть учнівські олімпіади у 2023-2024 навчальному році: МОН затвердило графік
Міністерство освіти й науки України затвердило дати проведення всіх учнівських олімпіад у 2023 та 2024 навчальних роках. Документ розмістили на сайті освітнього відомства. Ознайомитись можна за посиланням.
Графік проведення учнівських олімпіад 2023-2024
В МОН постановили провести Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів у чотири етапи, в такі строки:
- І етап — жовтень-листопад 2023 року;
- ІІ етап — листопад-грудень 2023 року;
- ІІІ етап — січень-лютий 2024 року;
- IV етап — березнь-квітень 2024 року.
За організаційно-методичне забезпечення проведення та координацію олімпіад буде відповідати Національний центр Мала академія наук. Загальне керівництво призначено Директорату шкільної освіти.
За наказом, за безпосереднє проведення заходів будуть відповідати органи управління у сфері освіти обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій та заклади післядипломної педагогічної освіти.
Також у МОН наголосили на необхідності забезпечення заходів безпеки під час проведення олімпіад.
Які проєкти мають надійти до НЦ МАН
Зокрема, до Малої академії наук мають надійти такі проєкти:
- до 15 листопада 2023 року – пропозиції щодо проведення на їх базі фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів 2023-2024 та пропозиції щодо програм і персонального складу оргкомітетів і журі відповідних змагань;
- до 20 листопада 2023 року – пропозиції щодо проведення на їх базі VI етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2023-2024;
- до 1 грудня 2023 року – пропозиції щодо персонального складу журі VI етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2023-2024 та складу оргкомітетів відповідних олімпіад;
- до 5 березня 2024 року – завдання і звіти про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та заявки на участь команд у VI етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2023-2024.
Також у документі має бути зазначена та затверджена кількість учасників учнівських команд, які братимуть участь в олімпіадах у 2023-2024 навчальному році.
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