Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Пожежу в київському ТРЦ спричинив 7-річний хлопчик – поліція
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Як оформити субсидію через Дію – інструкція

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

На порталі Дія можна швидко та легко оформити житлову субсидію. Тобто не потрібно йти у ЦНАП, писати заяву, приносити документи та ксерокопії. Усе можна зробити онлайн.

Як за 30 хвилин оформити субсидію онлайн через Дію – покроково розповідають Факти ICTV.

Крок 1. Заходимо на портал Дія й авторизуємося

Авторизуємося на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID, вибираємо в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога.

Зараз дивляться

Далі обираємо опцію Заява на субсидію.

Як оформити субсидію через Дію – покрокова інструкція

Крок 2. Заповнюємо заяву на субсидію

У заяві зазначаємо адресу, за якою хочемо отримати субсидію, чи маємо заборгованість за комунальні послуги, обираємо, на які саме ЖКП нам потрібна пільга (можна обрати кілька).

Також зазначаємо номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Як оформити субсидію через Дію – покрокова інструкція

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Також заповнюємо усі інші поля – про наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та сплачені послуги, про придбану валюту, дані про те, чи є ви членом господарства або члени вашої сім’ї мають депозитні рахунки на суму понад 100 тис. грн.

Крім того вносимо дані про наявність та сплату аліментів, а також про наявність нерухомого майна.

Крок 3. Обираємо спосіб отримання субсидії

Із двох запропонованих варіантів – на банківську картку чи на відділення Укрпошти – обираємо найзручніший.

Крок 4. Завантажуємо скани чи фото документів, якщо є така необхідність

Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.

Крок 5. Перевіряємо правильність даних, ставимо електронний підпис і надсилаємо

Заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України, який призначає субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення.

Її мають розглянути впродовж місяця.

Субсидія на більшість комунальних послуг продовжуватиметься автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінюється.

Читайте також
Субсидія на опалювальний сезон 2023-2024: хто має право та як призначатимуть
Як оформити субсидію через Дію – інструкція

Дія планує спростити режим подання заяви для отримання субсидії на житлово-комунальні послуги. Наразі сервіс тестується та до цього процесу можна долучитися. Як це зробити – у матеріалі.

Дія, Комунальні платежі, Субсидії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Уряд спростив отримання коштів за програмою єВідновлення: що зміниться
Пошкоджене житло, війна в Україні
70 тис. споживачів: кому YASNO відключить електрику за борги
Лампа - світло
Скільки коштуватиме ТО газових мереж у вашому будинку: вартість та перелік робіт
Газ-труби
Несплата комунальних послуг: що означає скасування мораторію й чи треба платити за борги, накопичені за війну
комунальні послуги, борги за комуналку
Повернення відключень комунальних послуг за борги: Герус назвав причину
тарифи комуналка

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь