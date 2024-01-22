Як самостійно розрахувати розмір виплат з безробіття 2024

Усі українці, які не мають роботи, можуть зареєструватися як безробітні особи та отримувати грошові виплати.

Розмір грошової допомоги з безробіття різний для кожного. Від чого залежить розмір виплат з безробіття та як самостійно його розрахувати – дізнавалися Факти ICTV.

Розмір виплати з безробіття

Допомога у зв’язку з безробіттям надається громадянам України, які отримали статус безробітного відповідно до законодавства.

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В Україні розмір цих виплат залежить від:

страхового стажу;

підстави припинення трудових відносин;

розміру заробітної плати, яку ви отримували перед втратою роботи.

Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця сплачувала страхові внески (або це робив роботодавець).

Максимальний розмір допомоги з безробіття обчислюється у відсотках від середньої заробітної плати працівника залежно від його страхового стажу:

якщо стаж до 2 років , передбачена допомога в розмірі 50% ;

, передбачена допомога в розмірі ; від 2 до 6 років — 55% ;

; від 6 до 12 років — 60% ;

; понад 18 років — 70%.

Розмір виплат також залежить від строку їх отримання:

перші 90 календарних днів допомога виплачується у повному розмірі ;

; протягом наступних 90 календарних днів – 80% від призначеного розміру допомоги з безробіття;

від призначеного розміру допомоги з безробіття; надалі – 70% від призначеного розміру.

Максимальний розмір виплат у зв’язку з безробіттям під час дії воєнного стану не може перевищувати 6 700 грн.

Як самостійно розрахувати розмір виплати з безробіття

Передусім потрібно вирахувати свій середній дохід за останні шість місяців до реєстрації як безробітного.

Потім його потрібно помножити на відсоток, який визначає розмір допомоги.

Наприклад, ви працювали на підприємстві п’ять років і були звільнені 1 вересня 2023 року. До центру зайнятості ви звернулись 24 вересня того ж року.

Розрахунковим періодом є шість місяців, що передували розірванню трудового договору. У цьому випадку (до вересня) – з березня до серпня.

Наприклад, одержані вами зарплати у розрахунковому періоді:

березень 2023- 6 500 грн;

квітень – 5 800 грн;

травень – 7 000 грн + 2 000 грн преміальні;

червень – 4 950 грн;

липень – 6 100 грн;

серпень – 7 450 грн.

Тепер потрібно розрахувати кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

березень 2023 – 22 робочих дні;

квітень – 21 робочий день;

травень – 23 робочих дні;

червень – 16 робочих днів (наприклад, тиждень ви хворіли);

липень – 22 робочих дні;

серпень – 23 робочих дні.

Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді можна легко порахувати, вона дорівнює 127 днів (22 + 21 + 23 + 16 + 22 + 23).

Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати за останні шість місяців у нашому випадку така – 37 800 грн (6 500 + 5 800 + 7 000 + 4 950 + 6 100 + 7 450).

Середньоденна заробітна плата для призначення допомоги з безробіття становить 297,6 грн (37 800 грн : 127 календарних днів).

Ваш страховий стаж становить п’ять років, тому:

в перші 90 днів ви отримуватимете допомогу, що дорівнює 163,7 грн/день (297,6 * 55% / 100 = 163,7 грн/день);

(297,6 * 55% / 100 = 163,7 грн/день); наступні 90 днів – 130,9 грн/день (163,7 * 80% / 100 = 130,9 грн/день);

(163,7 * 80% / 100 = 130,9 грн/день); а потім розмір щоденної допомоги складе – 114,6 грн/день (163,7 * 70% / 100 = 114,6 грн/день).

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