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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Через стеження за редакцією Bihus.Info звільнено керівника департаменту СБУ – джерела

Через стеження за редакцією Bihus.Info звільнено керівника департаменту СБУ – джерела
Фото: СБУ

Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнено саме через стеження за редакцією Bihus.Info, повідомляють власні джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.

Як розповідають наші джерела, рішення про звільнення ухвалив очільник СБУ Малюк – він направив відповідне подання до президента України Володимира Зеленського, який підписав указ.

– Позиція керівництва СБУ чітка – не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на СБУ, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території РФ. Тож “кадри”, які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Щонайменше їх треба відправити на передову, – говорить наше джерело в СБУ.

Скандал з Bihus.Info: що заявили в СБУ

Серед клієнтів наркодилерів, через яких заборонені речовини постачалися іншим громадянам, виявилися окремі співробітники проєкту Bihus.Info.

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За інформацією Служби безпеки України, серед них – оператор, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів.

У СБУ стверджують, що відкрито провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.

– Незалежні медіа є невіддільною складовою демократичного суспільства. Дії окремих людей не можуть кидати тінь на редакції та ЗМІ, а співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави та ефективно протидіяти ворогу, – йдеться у повідомленні.

Там заявили, що протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності СБУ. Керівництво СБУ ухвалило відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізувало напрями його роботи.

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СБУ вивіска

Що відомо про скандал з Bihus.Info

16 січня оприлюднили відео, на якому співробітники команди розслідувачів Bihus.Info нібито вживали наркотичні речовини на новорічному корпоративі.

За кілька годин після цього керівник проєкту Денис Бігус пообіцяв кадрові рішення, проте наголосив на незаконності прослуховування та спостереження за співробітниками Bihus.Info.

Пізніше він заявив, що за членами команди стежили близько року, тому що фрагменти перехоплених розмов було змонтовано з декількох епізодів, між якими пройшли місяці.

Президент Володимир Зеленський після інциденту з прослуховуванням та відеозйомкою журналістів проєкту Bihus.Info запрошував до себе очільника СБУ Василя Малюка.

Відеоспостерження, Війна в Україні, Василь Малюк, Володимир Зеленський, Журналісти, ЗМІ, СБУ, скандал
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