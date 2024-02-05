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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як оформити дитину війни: покрокова інструкція

Документи
Фото: Unsplash

Жахів війни зазнали чимало дітей. Особливо ті, які після 24 лютого 2022 року втратили дім, рідних, друзів, щасливе життя. Їхній соціальний захист зараз забезпечує держава, надаючи спеціальний статус і відповідну допомогу. Як оформити дитину війни – читайте в матеріалі.

Як оформити дитину війни та що надає цей статус: пояснює експерт

Юристка Наталя Куликова стверджує, що на сьогодні цей статус не дає жодних привілеїв дитині чи додаткової допомоги. Єдине – це безоплатне харчування в закладах освіти. Хоча і тут є свої нюанси.

Хто може отримати статус дитина війни 2024

Неповнолітні, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист. Це регулюється постановою КМУ № 268.

Зараз дивляться

Право на статус можуть отримати діти, які на час збройної агресії Російської Федерації не досягли 18 років, тобто повноліття, а також у результаті цього зазнали поранення, контузії або каліцтва.

Також статус можуть отримати й ті діти, які страждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства, викрадені або незаконно вивезені за межі України, незаконно утримувалися, зокрема в полоні.

Які документи знадобляться для оформлення статусу 

  • свідоцтво про народження;
  • паспорт заявника, якщо заяву подає родич дитини;
  • документ, який підтверджує спорідненість з постраждалою дитиною;
  • довідка про взяття дитини на облік як ВПО;
  • паспорт-книжечка чи ID-карта (за наявності в дитини);
  • закордонний паспорт (якщо є).
  • витяг з реєстру територіальної громади (за наявності);
  • виписки з медичного лікування чи після огляду дитини;
  • копії заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, висновку експерта за результатами судової експертизи.

Як оформити статус дитина війни в Україні 2024

  1. Насамперед вам потрібно звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування.
  2. Туди вам потрібно віднести папку документів.
  3. Після цього рішення про присвоєння статусу дитина війни будуть ухвалювати протягом місяця з дати реєстрації заяви. Її та надані документи розглядає комісія з питань захисту прав дитини.
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Як оформити дитину війни: покрокова інструкція

Війна в Україні, Документи, Поради
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