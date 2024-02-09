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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Чи можна виїхати за кордон з 3 групою інвалідності: коментар юриста

ДПСУ
Фото: Верховна Рада

Відповідно до Правил перетинання державного кордону, на виїзд під час воєнного стану мають право громадяни України з певною групою інвалідності, а також особи, що їх супроводжують.

Чи можна виїхати за кордон людині з 3 групою інвалідності — в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть люди з інвалідністю 3 групи виїхати за кордон у 2024 році

Юрист Андрій Лавренюк зазначив, що відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи мають право на виїзд за кордон без обмежень. Тобто, встановлення 3 групи інвалідності для військовозобов’язаного чоловіка надає йому право вільно перетинати кордон в умовах воєнного стану.

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Підстави для виїзду за кордон людини з інвалідністю ІІІ групи:

  • лікування;
  • навчання;
  • відпочинок;
  • робота;
  • особисті причини.

У 2024 році для перетину кордону необхідно надати повний пакет документів, що підтверджують встановлення 3 групи інвалідності.

Виїзд за кордон особи з інвалідністю 3 групи: необхідні документи

Для того, щоб військовозобов’язаний чоловік міг перетнути кордон та виїхати з України під час воєнного стану, йому необхідно надати повний пакет документів.

Особа з інвалідністю повинна мати з собою та надати такі документи:

  • закордонний паспорт;
  • посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю;
  • довідку форми №157-1/о;
  • пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги у зв’язку з інвалідністю.

Зверніть увагу, документ про встановлення інвалідності має бути виданий саме в Україні. Якщо 3 групу інвалідності призначили за кордоном, то чоловік з такою довідкою не зможе виїхати з України.

Виїзд за межі країни лише на підставі довідки МСЕК наразі також неможливий.

У 2024 році представники ДПСУ під час перетину кордону також вимагають:

  • довідку з ТЦК або витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки/зняття з військового обліку тощо;
  • військово-обліковий документ із записом про відстрочку або зняття з обліку.

Відмовити у перетині державного кордону особі з інвалідністю 3 групи можуть у таких випадках:

  • особа не має документів, що підтверджують її особу та громадянство України;
  • особа не має з собою документів, що підтверджують інвалідність 3 групи;
  • особа має заборону на виїзд за кордон, встановлену судом або іншим органом державної влади;
  • особа є обвинуваченим або підозрюваним у вчиненні злочину, щодо якого здійснюється розслідування або судове провадження.

У разі відмови у перетині державного кордону людині з інвалідністю 3 групи прикордонний контрольний орган зобов’язаний надати письмове пояснення з підставами відмови.

Якщо людина не згодна з таким рішенням, вона має право оскаржити відмову у перетині державного кордону в суді, зазначив юрист.

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