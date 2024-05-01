У травні 2024 року продовжать отримувати виплати ті ВПО, кому вони призначені автоматично, і ті, хто писав заяву на їхнє продовження.

Виплати для ВПО у травні

Щодо автоматичних виплат, то йдеться про тих переселенців, які не мають можливості працювати. Їм допомогу продовжили з 1 березня ще на пів року, з урахуванням певних умов.

Передусім ідеться про людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або тяжкохворих чи осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.

Інша частина ВПО мала подати відповідні заяви на перепризначення виплат до 30 квітня 2024 року. Ті, хто подав заяви у квітні, отримають кошти з урахуванням березня.

Якщо подати заяву вже у травні, то допомогу буде призначено з місяця звернення, тобто також із травня.

Уточнення переліку ВПО, які мають право на продовження виплат

Наприкінці березня уряд уточнив перелік категорій переселенців, які зможуть отримувати виплату ще протягом шести місяців:

люди з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

діти, влаштовані в сім’ї патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти, тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

Окрім того, якщо дохід на одного отримувача в сім’ї менш ніж 9 444 грн:

особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду, до 6 років;

родини, які мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

люди, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;

особи з інвалідністю ІІІ групи;

родини пенсіонерів.

На продовження допомоги мають право також люди від 55 років.

Розмір допомоги для ВПО у травні 2024

Розмір самих виплат для людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб не зміниться:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 грн;

для всіх інших – 2 000 грн.

Оформлення довідок ВПО у Дії

У квітні з’явилася можливість оформити довідки внутрішньо переміщених осіб і грошову допомогу одразу на всю родину в одній заяві через застосунок Дія. Раніше це можна було зробити лише за себе й дитину.

Тепер заяву подають за всю родину: за себе, чоловіка або дружину та дітей, які залишили домівку через війну разом із вами.

Для отримання довідки ВПО та грошової допомоги в застосунку Дія необхідно в розділі сервіси вказати адресу поточного місця проживання та підтвердити геолокацію, обрати картковий рахунок у банку та вказати контактні дані, якщо ви маєте потреби в медобслуговуванні, освіті або ж гуманітарній допомозі.

Після оформлення довідка зʼявиться в Дії поруч з іншими цифровими документами, а кошти надходитимуть на картковий рахунок на всіх членів сім’ї.

Важливо! Сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО. Люди, які виїхали за кордон або перебувають на ТОТ, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу.

Ідентифікація пенсіонерів-ВПО

Пенсіонери, які мали статус ВПО до 24 лютого 2022 року й отримують пенсію в Ощадбанку, мусили пройти фізичну ідентифікацію до 1 квітня 2024-го.

Водночас, якщо цього не вдалося зробити у встановлений термін, щоби продовжувати отримувати пенсійні виплати, необхідно пройти таку ідентифікацію у будь-який зручний спосіб, наприклад, особисто звернувшись до відділення Ощадбанку чи сервісного центру ПФУ з документом, що посвідчує особу.

Є ще три способи:

Через авторизацію в особистому кабінеті на вебпорталі

За допомогою відеоконференцзв’язку через вебпортал ПФУ. Подати заявку на таку ідентифікацію можна за посиланням.

У закордонній дипломатичній установі, якщо пенсіонер із-поміж ВПО перебуває за кордоном.

Джерело : Мінсоцполітики

