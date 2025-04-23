Багато людей, які отримують пенсію, скаржаться на те, що їм не приходять виплати на картку. Причин може бути багато, але одна з них – це заморозка ваших пенсійних виплат.

Читайте, чому не приходить пенсія на картку і що із цим робити — у матеріалі Фактів ICTV.

Чому не приходить пенсія на картку

Якщо вам деякий час не надходить пенсія на картку, її могли заморозити.

Зараз дивляться

Заморожування пенсійних виплат, тобто припинення нарахування пенсії, найчастіше відбувається тоді, коли людина не знімає гроші понад шість місяців.

Також Пенсійний фонд України припиняє виплату пенсії:

якщо були вказані недостовірні відомості при оформленні виплат;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном (якщо інше не передбачено міжнародним договором України);

коли пенсіонер помер.

У разі заморожування пенсія надходить на рахунок, тобто вона нараховується, але гроші не можна зняти.

Коли починають надходити пенсійні виплати

Щоб почати отримувати кошти, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України для підтвердження особи.

Пенсію починають виплачувати за рішенням територіального органу ПФ впродовж 10 днів після того, як з’ясують обставини умов для поновлення виплат.

Щойно у вас припинилися пенсійні виплати, ви повинні повідомити про це органи Пенсійного фонду. Якщо ви влаштувалися на роботу на посаду, яка дає право на виплати за вислугу років, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи на цій посаді.

Як отримати пенсію за минулий час

Якщо ви мали право на виплату пенсії, але не отримували її зі своєї вини, то виплати нараховують, але не більше, ніж за три роки. За рік вам виплатять пенсію відразу, а решту виплачуватимуть щомісяця рівними частинами (сума не перевищуватиме розміру поточної пенсії).

Для цього вам необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду.

Чому не приходить пенсія на картку: як відновити пенсійні виплати

Спочатку потрібно звернутися до найближчого органу ПФ та подати заяву, написану від руки.

З собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код.

Після цього працівники Пенсійного фонду перевірять ваші документи та заяву.

Пенсійні виплати поновлюються.

Таким чином ви зможете отримати виплати, які вам увесь цей час не надходили (або які ви самі не забирали).

Пенсійні виплати можуть поновити за документами, які є в пенсійній справі людини. Або ж можна надати інші документи, які впливають на розмір пенсії (про стаж, заробітну плату тощо).

Як зазначають у ПФУ, в період дії воєнного стану в Україні особи, які тимчасово виїхали за кордон, можуть надсилати поштою заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи.

Ідентифікація пенсіонерів

Пенсіонери, яким було надано статус ВПО до 24 лютого 2022 року та які отримують виплати через АТ Ощадбанк, кожні 6 місяців мають проходити фізичну ідентифікацію. Це допоможе упевнитися, що виплати отримує саме адресат.

Один зі способів ідентифікації — за допомогою відеозв’язку.

Крім відеозв’язку, ідентифікацію можливо пройти:

у будь-якому відділенні Ощадбанку чи сервісному центрі Пенсійному фонду;

в електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ

у закордонній дипломатичній установі України із подальшим відправленням пакета документів поштою чи онлайн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.