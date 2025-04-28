Сезон півоній в Україні 2025: коли розквітнуть та куди поїхати за враженнями

В Україні зовсім скоро стартує сезон цвітіння півоній. У 2025 році розкішні бутони почнуть розкриватися вже в середині травня, а пік краси традиційно припаде на кінець місяця та початок червня. Сотні сортів півоній можна буде побачити у ботанічних садах, парках і спеціальних квіткових локаціях по всій країні.

Коли цвітуть півонії в Україні

Період цвітіння півоній залежить від сорту, кліматичних умов та регіону. Зазвичай, півонії починають цвісти наприкінці травня і продовжують до середини червня. У тепліших регіонах, таких як південь України, бутони можуть з’явитися вже в середині травня. Середній період цвітіння триває близько 15 днів, але за сприятливих умов може подовжитися до 3–4 тижнів.

Найкращі локації для милування півоніями

Україна багата на місця, де можна насолодитися цвітінням півоній. Ось деякі з них:​

Зараз дивляться

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка (Київ) – один із найбільших ботанічних садів України, де представлено понад 350 сортів півоній. Цвітіння тут зазвичай починається наприкінці травня.

– один із найбільших ботанічних садів України, де представлено понад 350 сортів півоній. Цвітіння тут зазвичай починається наприкінці травня. Добропарк (Київська область) – локація відома своїми квітковими фестивалями. Сезон півоній тут триває з 1 по 30 травня.

– локація відома своїми квітковими фестивалями. Сезон півоній тут триває з 1 по 30 травня. Поле півоній у смт Глибока (Чернівецька область) – найбільше в Україні півонієве поле, де на площі пів гектара росте 5000 кущів 150 різних сортів. Цвітіння триває близько двох тижнів, орієнтовно до середини червня.

– найбільше в Україні півонієве поле, де на площі пів гектара росте 5000 кущів 150 різних сортів. Цвітіння триває близько двох тижнів, орієнтовно до середини червня. Ботанічні сади в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі – ці сади також мають колекції півоній, які розквітають у травні-червні.​

Врахуйте, що планувати візити краще заздалегідь. Оскільки період цвітіння короткий, варто слідкувати за анонсами ботанічних садів та парків.​

Для відвідин квітучих локацій обирайте ранкові години, адже ранок – не лише гарний час для фото, а й можливість уникнути скупчень інших шанувальників півоній.

Раніше Факти ICTV писали, коли починається сезон цвітіння каштанів у Києві у 2025 році, щоби усі охочі могли встигнути помилуватися їхніми стрункими свічками та зробити фото на тлі ошатних дерев.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.