Виготовляли вибухівку для терактів: у Дніпрі затримано подружню пару, яка працювала на РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала подружжя зрадників, які готували теракти в Дніпрі на замовлення ворога. Вони облаштували шість схованок із вибухівкою для терактів. Обом загрожує довічне ув’язнення за держзраду та незаконне виготовлення вибухівки.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Склад злочину

За даними слідства, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях шість схованок із саморобною вибухівкою та гранатами Ф-1. Згодом росіяни планували завербувати нову групу агентів, метою яких було підірвати заряди в багатолюдних місцях.

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Окрім цього, зловмисники зафіксували наслідки підпалу поштового відділення. Його вчинили інші російські агенти, яких затримали оперативники СБУ.

Цього разу було заарештовано 42-річного контрактника однієї з військових частин та його 24-річну дружину. Жінку завербували через Telegram-канал, а чоловік займався підривною діяльністю.

Що показав обшук

Під час обшуку у зрадників виявили та вилучили нові саморобні вибухові пристрої, замасковані в термоси та посилені саморізами, а також телефони та сім-картки, що використовувалися для зв’язку з російським куратором.

Зловмисникам оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі затримані перебувають під арештом без права на внесення грошової застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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