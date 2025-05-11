Вступники до аспірантури складатимуть новий іспит у формі ЗНО: деталі від МОН

У 2025 році під час вступу на магістратуру та аспірантуру очікують певні зміни.

Про це в інтерв’ю ZN.UA розповів заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

Вступ на магістратуру та аспірантуру у 2025 році: зміни

Зміни під час вступу на магістратуру пов’язані зі складанням Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який відтепер буде обов’язковим для всіх.

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Щодо аспірантури, то для вступників цього року вперше буде запроваджено окремий вступний іспит із методології наукових досліджень у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

– Щодо аспірантури, то цього року буде вперше запроваджено окремий вступний іспит у формі ЗНО, й майбутні аспіранти вступатимуть через централізовані електронні кабінети, – повідомив він.

Винницький зауважив, що лише в у разі успішного складання цього іспиту вступники будуть допущені до вступних випробувань в університетах.

– Чи є це стовідсотковим бар’єром проти корупції під час вступу до аспірантури? Ні. На рівні закладів, на жаль, можуть і далі відбирати, умовно кажучи, своїх, але цей механізм точно кращий, аніж той, що працював дотепер, – наголосив він.

Цього року, як і минулого, денна форма навчання в аспірантурі буде лише за державним замовленням. Якщо людина хоче вступати на контракт, то може обрати заочну форму. Розподілятимуться бюджетні місця в аспірантурі за галузями та певними об’єктивними критеріями.

За його словами, кількість місць у кожному закладі залежатиме від того, які є публікації співробітників, можливості для забезпечення наукового керівництва, які були в минулому захисти дисертацій.

До речі, раніше Факти ICTV писали, яку перевагу матимуть вступники, що склали НМТ із фізики та хімії.

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