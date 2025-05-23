77% українських працівників стресують через навантаження та невизначеність

Дослідницька компанія Gradus Research провела спеціальне HR-дослідження щодо емоційного стану українських працівників та чого вони очікують від роботодавця в умовах тривалого стресу та вигорання.

Результати дослідження зібрані у звіті Очікування від роботодавців у ситуації тотального вигорання.

Емоційний стан українських працівників

Згідно з результатами дослідження, найважливішими факторами для працівників залишається фінансова винагорода та баланс між роботою й особистим життям — про це заявили 46% опитаних.

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Також для працівників важливі атмосфера в команді (33%), гнучка модель роботи (27%) та можливості карʼєрного зростання (23%).

Навантаження і невизначеність — основні фактори стресу на роботі

42% респондентів найбільше отримують стрес на роботі через надмірне навантаження. Понад третина опитаних, а це 35%, стрес-фактором називають невизначеність у компанії.

Індекс лояльності працівників (eNPS) негативний серед усіх статево-вікових груп та суттєво знижується з віком.

– Оцінка ймовірності порадити компанію як хороше місце для роботи (eNPS) є на рівні – 19, що вказує на низьку лояльність співробітників, адже більше працівників незадоволені або не готові рекомендувати компанію, ніж тих, хто її підтримує, – йдеться у дослідженні.

Зазначається, що найменш незадоволеними поточним роботодавцем є молоді люди віком 25-35 років (-8) та віком 18-24 роки (-10), а найбільш незадоволеними є старші працівники 45-54 роки (-26) та 55-65 років (-34).

Як люди реагують на стрес

У порівнянні з попередніми роками все більше респондентів помічають у собі ознаки вигорання, а це впливає і на продуктивність роботи, і на сталість команд, наголошується у дослідженні.

У топі очікувань працівників від компаній — гідна фінансова винагорода. Це є інструментом підтримки психологічного стану співробітників.

За результатами дослідження всіх працівників поділили на 5 кластерів:

хронічно перевантажені,

виснажені та демотивовані,

балансують між натхненням і вигоранням,

стабільні, але байдужі,

залучені й натхненні.

Зазначається, що всі з них замислювалися про звільнення через стрес або вигорання. Водночас найменше про це думають залучені та натхненні працівники (18%), а найбільше — хронічно перевантажені (75%).

Виснажені та демотивовані робітники найменше готові рекомендувати власне місце роботи (показник eNPS становить -68), а залучені та вмотивовані, навпаки, готові рекомендувати власне місце роботи іншим (показник eNPS становить 31).

У дослідженні Gradus Research взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років з міст у понад 50 тис. жителів. Дослідження провели 8 травня 2025 року.

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