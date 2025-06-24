Пенсії з 1 липня 2025 року: що зміниться та кому виділили додаткові виплати

Пенсії з 1 липня для більшості українців залишаться незмінними. Однак деякі категорії пенсіонерів можуть отримати додаткові виплати.

Факти ICTV дізнавалися, як зміниться розмір пенсії з 1 липня 2025 року, а також як отримати додаткові виплати певним категоріям громадян України.

Пенсії з 1 липня 2025 року

За інформацією з відкритих джерел, пенсії з 1 липня для більшості українців залишаться незмінними.

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Проте додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, а також людей з інвалідністю продовжено до кінця липня.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, розмір допомоги — це різниця між цією (або соціальною виплатою), яку вже має людина, та 3 250 грн.

Якщо соціальна виплата ООН становитиме, наприклад, 2,7 тис. грн, то людина отримає у рамках програми ще 550 грн додаткової допомоги.

– Отримувачам допомоги додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту), – наголосили у Мінсоцполітики.

Пенсії з 1 липня: кому підвищать

Зазначена допомога надається лише вразливим категоріям населення. Не всі пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги підпадають під критерії.

У Всесвітній продовольчій програмі ООН пояснили, які саме категорії пенсіонерів можуть отримати допомогу. Вони мають:

отримувати пенсію (з усіма доплатами) меншу за 3 250 грн на місяць;

не отримувати жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій) з березня 2023 року;

проживати на територіях активних або можливих бойових дій у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях (згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376).

Фото: Мінсоцполітики

Пенсії з 1 липня: що зміниться

У Мінсоцполітики України поінформували, що уряд ухвалив постанову, яка дозволяє зараховувати страховий стаж, набутий за кордоном, для визначення права на пенсію.

– Наприклад: якщо ви маєте 25 років страхового стажу в Україні та ще сім років за кордоном, загалом це 32 роки. Це саме той мінімум, який дає право виходу на пенсію у 60 років, – йдеться у повідомленні.

Важливо, що страховий стаж, набутий за кордоном, враховується тільки для визначення права на пенсію. Він не впливає на розмір пенсії (за винятком окремих країн, з якими укладено відповідні договори).

Для цього потрібно отримати підтвердження про офіційний статус у країні, де ви працюєте, легалізувати документ (якщо це потрібно, адже деякі країни не вимагають його взагалі за наявності відповідного договору), а потім надати підтвердження до Пенсійного фонду.

Повний алгоритм дій для зарахування страхового стажу, одержаного за кордоном, розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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