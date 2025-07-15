Печерський суд обрав Шабуніну запобіжний захід

Суд обрав голові Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 20 серпня. Раніше ДБР повідомило йому про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Запобіжний захід Шабуніну

– Суд обрав запобіжний захід Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання. Коротше, задовольнив клопотання прокурорів, – написав народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

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Суд визнав пред’явлену підозру обґрунтованою та підтвердженою доказами.

Тож суд у своїй ухвалі зобов’язав Шабуніна не залишати місце виконання обов’язків військової служби, визначеного командиром, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні – колишнім командиром військової частини та колишніми та чинними службовими особами НАЗК, а також здати закордонний паспорт.

Справа проти Віталія Шабуніна

У ДБР нагадують, що Віталій Шабуніна систематично ухилявся від військової служби. Мобілізувався у 2022 році, проте впродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом відряджень проводив час на власний розсуд.

Також задокументовано факти отримання Шабуніним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн щомісяця, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Слідством також встановлено, що Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ, — без належного оформлення.

Голові ЦПК Шабуніну повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу.

11 липня правоохоронці провели обшуки у квартирі Віталія Шабуніна, де вилучили його мобільний телефон, ноутбук дружини, планшети та телефони дітей.

Фото: Ярослав Железняк

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