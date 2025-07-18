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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Були на рахунках у Люксембурзі: АРМА передали активи екснардепа на понад 1,5 млрд грн

це, банківська таємниця в Україні
Фото: Pexels

Офіс Генпрокурора забезпечив арешт та передачу АРМА грошей та цінних паперів колишнього народного депутата України на загальну суму понад 1,5 млрд грн (понад $35 млн).

Арешт понад 1,5 млрд грн екснардепа

Відповідне рішення було ухвалене 15 липня за клопотанням прокурорів і стосується активів, що мають ознаки незаконного походження.

Йдеться про фінансові активи, які зберігались у люксембурзькому банку, а згодом — у Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.

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Відтепер кошти передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

За даними слідства, колишній народний депутат кількох скликань, який також обіймав посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Будучи резидентом України, він роками вів тіньову фінансову діяльність за кордоном через мережу підконтрольних офшорних компаній, зареєстрованих у Панамі, Гонконгу, на Кіпрі та Британських Віргінських островах.

Незважаючи на отримання значних доходів, податки до українського бюджету посадовець не сплачував.

Арешт активів проведено у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За словами радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка, справа стосується екснардепа Володимира Макеєнка.

Розслідування щодо встановлення обставин його протиправної діяльності триває.

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Джерело: Офіс генпрокурора

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