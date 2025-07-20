Запущено проєкти з працевлаштування ветеранів НГУ в межах МВС – радник міністра
Радник Міністра внутрішніх справ із питань ветеранської політики Дмитро Фінашин в ефірі телеканалу Рада розповів про процес працевлаштування ветеранів у системі МВС.
Працевлаштування ветеранів НГУ: подробиці
Фінашин зазначив, що наразі в межах відомства запустили проєкти з працевлаштування поліцейських, для цього потрібні були зміни в нормативній базі.
Також уже внесено зміни до Наказу НГУ: бійці, які були визнані непридатними до військової служби, можуть бути заміщені на певних категоріях посад.
– До того ж, командир підрозділу може сам визначати посаду для свого військового. Такі ж зміни проводяться і в Державній прикордонній службі, – уточнив радник міністра.
За його словами, наразі відомство також працевлаштує бійців у навчальні заклади, ДСНС – до інституту помічників з ветеранської політики.
Фінашин зазначив, що кожен ветеран адаптується після поранення по-своєму. На його думку, це залежить як від настрою самого бійця, так і від підтримки рідних, оточення, умов перебування в армії та готовності далі там бути.
Завдання МВС – забезпечити якісним лікуванням, фізичною та психологічною реабілітацією.
– У моєму випадку, щойно мої рани загоїлися, я одразу сказав: усе, я йду в стрій, я буду щось робити, – поділився власним досвідом Дмитро Фінашин.