Huawei Luna2000-215-2S10 вже в Україні: бізнес отримав сучасне рішення для збереження енергії

Попри війну, нестабільність в енергосистемі та економічні виклики, галузь сонячної енергетики демонструє стійкий розвиток.

У 2024 році в Україні було введено понад 800 МВт нових потужностей сонячних електростанцій у приватному та комерційному секторах.

Це стало можливим завдяки активним інвестиціям, підтримці міжнародних фінансових структур, а також скасуванню ПДВ і мит на імпорт обладнання для ВДЕ. Така підтримка значно знизила вхідний бар’єр для малого та середнього бізнесу.

Зараз дивляться

Тенденції на ринку сонячної енергетики

Серед ключових тенденцій – перехід до децентралізованих та автономних енергосистем, широке впровадження гібридних рішень із накопиченням енергії, а також зростання попиту на інтелектуальні сонячні електростанції.

Бізнес дедалі частіше розглядає інвестиції у сонячну енергетику не лише як засіб економії, а й як інструмент стратегічної стійкості. Це дає змогу уникнути простоїв під час відключень електроенергії та відкриває новий рівень енергоефективності.

Huawei Luna 2000: сучасний підхід до зберігання та управління сонячною енергією

У сучасних умовах бізнесу вже недостатньо лише генерувати електроенергію. Важливо її накопичувати, раціонально розподіляти і використовувати у найпотрібніші моменти.

Саме таким вимогам відповідає інноваційна система накопичення енергії Huawei Luna2000 – новітній продукт від світового технологічного лідера.

Це рішення нового покоління поєднує високу продуктивність, масштабованість і “розумне” керування. Комерційна модифікація з місткістю 215 кВт-год дає змогу підприємствам стабілізувати енергопостачання, мінімізувати втрати під час аварійних відключень і суттєво підвищити ефективність роботи сонячних електростанцій.

Ключові переваги Huawei Luna2000:

модульність – систему легко адаптувати під потреби конкретного об’єкта;

інтелектуальне управління – автоматичне балансування заряду і розряду;

сумісність – гнучке підключення до наявної інфраструктури;

висока енергоефективність і надійність, підтверджена міжнародними сертифікатами.

Практичне впровадження в Україні

Компанія Сучасна Енергія, офіційний дистриб’ютор Huawei в Україні, однією з перших запустила в експлуатацію Huawei Luna2000 місткістю 215 кВт-год.

Система вже функціонує на одному з промислових підприємств. Вона ефективно зберігає надлишки сонячної енергії для використання у вечірні або пікові години.

Встановлена конфігурація допомагає стабілізувати енергопостачання, уникати ризиків зупинення виробництва під час аварійних відключень, а також оптимізувати споживання електроенергії.

Цей приклад демонструє, як сучасні технології допомагають бізнесу ставати енергонезалежним навіть у складний час – забезпечуючи стабільність, автономність і суттєву економію.

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