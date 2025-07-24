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У Донецькій області розширено зону примусової евакуації – перелік міст і сіл

евакуація
Фото: ДСНС

У Донецькій області розширили зону примусової евакуації родин з дітьми через погіршення ситуації з безпекою.

Де буде примусова евакуація у Донецькій області

Як повідомляє Донецька обласна військова адміністрація, відповідне рішення ухвалено на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 24 липня.

Примусова евакуація родин з дітьми стосуватиметься таких населених пунктів:

Зараз дивляться
  • місто Добропілля;
  • село Ганнівка;
  • Новий Донбас;
  • Рубіжне Добропільської громади;
  • село Добропілля;
  • Надія;
  • Новокриворіжжя;
  • Новомар’ївка;
  • Новофедорівка;
  • Ракша Криворізької громади.

За підрахунками Донецької ОВА, близько 928 дітей загалом зараз перебуває у перерахованих населених пунктах.

Керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями, щоб оперативно забезпечити евакуацію та належні умови проживання на більш безпечній території України родин, в яких перебувають діти.

Філашкін звернув увагу, що перебування на території Донецької області зараз несе постійну небезпеку, тому закликав місцевих жителів евакуюватися, поки є така можливість.

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