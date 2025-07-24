У Донецькій області розширено зону примусової евакуації – перелік міст і сіл
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації родин з дітьми через погіршення ситуації з безпекою.
Де буде примусова евакуація у Донецькій області
Як повідомляє Донецька обласна військова адміністрація, відповідне рішення ухвалено на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 24 липня.
Примусова евакуація родин з дітьми стосуватиметься таких населених пунктів:
- місто Добропілля;
- село Ганнівка;
- Новий Донбас;
- Рубіжне Добропільської громади;
- село Добропілля;
- Надія;
- Новокриворіжжя;
- Новомар’ївка;
- Новофедорівка;
- Ракша Криворізької громади.
За підрахунками Донецької ОВА, близько 928 дітей загалом зараз перебуває у перерахованих населених пунктах.
Керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями, щоб оперативно забезпечити евакуацію та належні умови проживання на більш безпечній території України родин, в яких перебувають діти.
Філашкін звернув увагу, що перебування на території Донецької області зараз несе постійну небезпеку, тому закликав місцевих жителів евакуюватися, поки є така можливість.