За скільки часу до поїздки можна купити квиток на поїзд в Укрзалізниці
На потягах Укрзалізниці можна швидко та легко дістатися до будь-якої локації в Україні та за її межами.
За скільки часу до рейсу можна купити квитки в Укрзалізниці — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
За скільки днів до поїздки можна купити квиток
На сайті Укрзалізниці зазначено, що на період дії воєнного стану в Україні оформлення проїзних документів, у тому числі електронних, здійснюється за 20 діб до відправлення поїзда у внутрішньому та міжнародному сполученнях.
На певні пасажирські поїзди у внутрішньому сполученні, включаючи поїзди, що прямують до/з міст, наближених до зони ведення бойових дій оформлення проїзних документів може здійснюватись за 10 діб до відправлення.
Як купити квиток на потяг в Укрзалізниці
Придбати квиток на поїзд можна кількома способами:
- у касі вокзалу;
- на офіційному сайті національного перевізника;
- через мобільний додаток Укрзалізниця (для Android та iOS);
- через сервіс купівлі квитків на потяг Tickets.ua;
- через сервіс продажу квитків Proizd.ua;
- через сервіс купівлі квитків SkyBooking;
- на сайті bilet.privatbank або ПриватБанк.
Фото: Укрзалізниця
