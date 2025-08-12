Укр Рус
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки
2 хв.

За скільки часу до поїздки можна купити квиток на поїзд в Укрзалізниці

Укрзалізниця

На потягах Укрзалізниці можна швидко та легко дістатися до будь-якої локації в Україні та за її межами.

За скільки часу до рейсу можна купити квитки в Укрзалізниці — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За скільки днів до поїздки можна купити квиток

На сайті Укрзалізниці зазначено, що на період дії воєнного стану в Україні оформлення проїзних документів, у тому числі електронних, здійснюється за 20 діб до відправлення поїзда у внутрішньому та міжнародному сполученнях.

На певні пасажирські поїзди у внутрішньому сполученні, включаючи поїзди, що прямують до/з міст, наближених до зони ведення бойових дій оформлення проїзних документів може здійснюватись за 10 діб до відправлення.

Як купити квиток на потяг в Укрзалізниці

Придбати квиток на поїзд можна кількома способами:

затримка потягів Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

