Шалений успіх Labubu – продажі іграшки зросли на 688%

Як довго Лабубу чекала на популярність та хто допоміг вивести іграшку в тренди.

Феноменальна популярність іграшки Labubu вивела її у світові тренди. Цей потворно-милий персонаж лише за перше півріччя 2025-го приніс своїм виробникам $670 млн, про що свідчить звіт китайської компанії Pop Mart.

Скільки Labubu заробить за рік

Якщо такі темпи збережуться, до кінця року серія Monsters, до якої входить Лабубу, може перевищити позначку в $1 млрд.

В межах року попит на вірусну іграшку зріс на 688%, а продажі навіть перевищили результати таких легендарних брендів, як Barbie та Hot Wheels від Mattel.

Примітно, що сама Лабубу зʼявилася на світ десять років тому, але лише зараз її популярність сягнула захмарних показників. Вражає і кількість підробок, які також купують через набагато дешевшу ціну.

Нерідко Labubu продається у форматі “сліпих коробок”, коли покупець не знає, який саме персонаж йому дістанеться.

Як Labubu здобула популярність

Попит на пухнастих монстрів різко злетів після того, як учасниця гурту Blackpink Ліса зізналася у своїй прихильності до іграшки.

Далі Labubu почали носити Шер, Кім Кардашʼян, Періс Гілтон, Марк Джейкобс та інші знаменитості. Найчастіше нею прикрашають сумки та рюкзаки, чіпляючи як брелок.

Тим часом китайські виробники вирішили не зупинятися на Лабубу, запустивши ще одного претендента на звання наймоднішої іграшки – Вакуку.

Волохатий воїн джунглів із монобровою встиг наробити галасу в соцмережах, проте наразі перебити популярність Labubu у нього не вийшло.

Джерело : TechCrunch

