Мріяла про освіту у вільній Україні: з ТОТ повернули ще одну дівчину

З тимчасово окупованої території вдалося звільнити ще одну дівчину. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Порятунок з ТОТ: що відомо

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося повернути дитину.

Попри багаторічний тиск та обмеження, дівчина продовжувала навчатися в українській школі онлайн і мріяла про освіту у вільній Україні.

Наразі вона вже перебуває у безпеці поруч із рідними, отримує необхідну допомогу та готується вступати до українського університету.

Єрмак подякував Українській мережі за права дитини та іншим партнерам, які допомагають рятувати з окупованих територій нашу молодь.

Нагадаємо, що у межах програми Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1 458 дітей, проте ще понад 1,6 млн українських дітей залишаються під контролем окупантів.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані сімох осіб РФ, причетних до примусової депортації, мілітарізації та незаконного оформлення опіки над українськими дітьми на тимчасово окупованих територіях.

Фото: Андрій Єрмак

