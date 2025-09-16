Допомога у зв’язку з безробіттям 2025: як отримати та розмір виплат
На час воєнного стану держава врегулювала призначення і розмір виплат українцям допомоги у зв’язку з безробіттям. Окрім того, 21 квітня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону про безробіття в умовах війни.
Він спрощує отримання статусу безробітного та соціальних виплат для ВПО, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Хто може отримувати фінансову допомогу у зв’язку з безробіттям у 2025 році та у якому розмірі — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як оформити допомогу у зв’язку з безробіттям 2025
Для цього необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості. Але якщо немає такої можливості, то в електронному форматі.
Куди звертатися, що отримати статус безробітного:
- До єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія.
- Засобами мобільного додатка Порталу Дія.
- У разі технічної можливості в електронній формі — засобами офіційного веб-сайту Державної служби зайнятості або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.
Подати заяву за спрощеною формою можуть громадяни (зокрема, ВПО), які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або на територіях, де тривають чи тривали бойові дії, і які не мають документів, необхідних для реєстрації як безробітного.
Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за особистою заявою людини.
Відповідно, допомога почне надаватися з першого дня отримання статусу безробітного.
Хто може отримати допомогу у зв’язку з безробіттям
Закон України від 29.09.22 року № 2622-IX змінює багато норм, які стосуються умов та тривалості цих виплат.
У 2025 році допомогу у зв’язку з безробіттям можна буде отримувати лише за умови, що страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становитиме не менше ніж 7 місяців.
Крім того, більшості безробітним строк надання допомоги визначатимуть залежно від страхового стажу:
- до 3 років — 180 календарних днів;
- від 3 до 6 років — 210 календарних днів;
- від 6 до 12 років — 240 календарних днів;
- від 12 до 18 років — 270 календарних днів;
- від 18 до 24 років — 300 календарних днів;
- від 24 до 30 років — 330 календарних днів;
- понад 30 років — 360 календарних днів.
Який розмір допомоги у 2025 році
Під час воєнного стану розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.
У 2024 році в Україні збільшилася мінімальна заробітна плата до 8 000 грн. Відповідно, збільшилися усі, передбачені законодавством виплати, розмір яких залежить від мінімальної зарплати.
Згідно з законом України № 4059-IX Про Державний бюджет України на 2025 рік від 19 листопада 2024 року розмір мінімальної заробітної плати у 2025 році становить 8000 грн.
З 1 січня 2025 року було переглянуто розміри деяких виплат та компенсацій, які адмініструє Державна служба зайнятості.
Таким чином максимальна допомога по безробіттю 2025 становить — 8 000 грн. У 2024 році цей показник становив 7100 грн.
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2025 році становить 1 500 грн, відповідно до постанови Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю № 60 від 14.09.2023 року. Але це сума для осіб без страхового стажу.
Нагадуємо, що з 1 жовтня 2024 розмір мінімальної допомоги по безробіттю було збільшено на 500 грн, тобто з 2500 гривень до 3 000 гривень.
Також продовжує діяти запроваджена компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, зокрема:
- для працевлаштування осіб І групи інвалідності – до 120 000 грн (15 мінімальних заробітних плат);
- для працевлаштування осіб ІІ групи – до 80 000 грн (10 мінімальних заробітних плат).
Компенсації допоможуть стимулювати роботодавців до облаштування робочих місць для людей з обмеженими можливостями. Це сприятиме підвищенню рівня зайнятості серед цієї категорії населення.
Загальна тривалість виплати допомоги з безробіття — 360 календарних днів, для людей передпенсійного віку — 720 календарних днів.
Допомогу у зв’язку з безробіттям виплачуватимуть залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:
- перша половина строку — 100%;
- у подальшому — 50%.
Більше того, розмір допомоги у зв’язку з безробіттям визначатимуть у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги у зв’язку з безробіттям, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:
- до 3 років — 50%;
- від 3 до 6 років — 55%;
- від 6 до 12 років — 60%;
- від 12 до 18 років — 65%;
- від 18 до 24 років — 70%;
- від 24 до 30 років — 75%;
- понад 30 років — 80%.
Під час дії воєнного стану для безробітних, які перебувають на тимчасово окупованій території, виплата може здійснюватися без особистого відвідування особи.
Допомога у зв’язку з безробіттям 2025: що робити, якщо не приходять виплати
Якщо виплати припинили надходити, можливо, особа втратила статус безробітного.
Коли можуть відмовити у виплатах:
- Особою використано право на допомогу по безробіттю в межах періоду.
- Особі відмовлено у статусі безробітного.