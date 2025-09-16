На час воєнного стану держава врегулювала призначення і розмір виплат українцям допомоги у зв’язку з безробіттям. Окрім того, 21 квітня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону про безробіття в умовах війни.

Він спрощує отримання статусу безробітного та соціальних виплат для ВПО, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Хто може отримувати фінансову допомогу у зв’язку з безробіттям у 2025 році та у якому розмірі — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як оформити допомогу у зв’язку з безробіттям 2025

Для цього необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості. Але якщо немає такої можливості, то в електронному форматі.

Куди звертатися, що отримати статус безробітного:

До єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія .

Засобами мобільного додатка Порталу Дія.

У разі технічної можливості в електронній формі — засобами офіційного веб-сайту Державної служби зайнятості

Подати заяву за спрощеною формою можуть громадяни (зокрема, ВПО), які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або на територіях, де тривають чи тривали бойові дії, і які не мають документів, необхідних для реєстрації як безробітного.

Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за особистою заявою людини.

Відповідно, допомога почне надаватися з першого дня отримання статусу безробітного.

Хто може отримати допомогу у зв’язку з безробіттям

Закон України від 29.09.22 року № 2622-IX змінює багато норм, які стосуються умов та тривалості цих виплат.

У 2025 році допомогу у зв’язку з безробіттям можна буде отримувати лише за умови, що страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становитиме не менше ніж 7 місяців.

Крім того, більшості безробітним строк надання допомоги визначатимуть залежно від страхового стажу:

до 3 років — 180 календарних днів;

від 3 до 6 років — 210 календарних днів;

від 6 до 12 років — 240 календарних днів;

від 12 до 18 років — 270 календарних днів;

від 18 до 24 років — 300 календарних днів;

від 24 до 30 років — 330 календарних днів;

понад 30 років — 360 календарних днів.

Який розмір допомоги у 2025 році

Під час воєнного стану розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

У 2024 році в Україні збільшилася мінімальна заробітна плата до 8 000 грн. Відповідно, збільшилися усі, передбачені законодавством виплати, розмір яких залежить від мінімальної зарплати.

Згідно з законом України № 4059-IX Про Державний бюджет України на 2025 рік від 19 листопада 2024 року розмір мінімальної заробітної плати у 2025 році становить 8000 грн.

З 1 січня 2025 року було переглянуто розміри деяких виплат та компенсацій, які адмініструє Державна служба зайнятості.

Таким чином максимальна допомога по безробіттю 2025 становить — 8 000 грн. У 2024 році цей показник становив 7100 грн.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2025 році становить 1 500 грн, відповідно до постанови Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю № 60 від 14.09.2023 року. Але це сума для осіб без страхового стажу.

Нагадуємо, що з 1 жовтня 2024 розмір мінімальної допомоги по безробіттю було збільшено на 500 грн, тобто з 2500 гривень до 3 000 гривень.

Також продовжує діяти запроваджена компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, зокрема:

для працевлаштування осіб І групи інвалідності – до 120 000 грн (15 мінімальних заробітних плат);

для працевлаштування осіб ІІ групи – до 80 000 грн (10 мінімальних заробітних плат).

Компенсації допоможуть стимулювати роботодавців до облаштування робочих місць для людей з обмеженими можливостями. Це сприятиме підвищенню рівня зайнятості серед цієї категорії населення.

Загальна тривалість виплати допомоги з безробіття — 360 календарних днів, для людей передпенсійного віку — 720 календарних днів.

Допомогу у зв’язку з безробіттям виплачуватимуть залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перша половина строку — 100%;

у подальшому — 50%.

Більше того, розмір допомоги у зв’язку з безробіттям визначатимуть у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги у зв’язку з безробіттям, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

до 3 років — 50%;

від 3 до 6 років — 55%;

від 6 до 12 років — 60%;

від 12 до 18 років — 65%;

від 18 до 24 років — 70%;

від 24 до 30 років — 75%;

понад 30 років — 80%.

Під час дії воєнного стану для безробітних, які перебувають на тимчасово окупованій території, виплата може здійснюватися без особистого відвідування особи.

Допомога у зв’язку з безробіттям 2025: що робити, якщо не приходять виплати

Якщо виплати припинили надходити, можливо, особа втратила статус безробітного.

Коли можуть відмовити у виплатах:

Особою використано право на допомогу по безробіттю в межах періоду.

Особі відмовлено у статусі безробітного.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.