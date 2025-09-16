Словники української мови: між друком і цифровою добою

Українські словники – це не лише довідники для правильного написання чи тлумачення слів. Вони є частиною мовної культури й водночас інструментом збереження національної ідентичності.

Словники як віддзеркалення культури

Класичні видання завжди супроводжували школярів, студентів, науковців, перекладачів та всіх, хто хотів писати грамотно. Від орфографічних і тлумачних до спеціалізованих термінологічних – кожен словник має своє призначення.

Орфографічні допомагають правильно писати слова згідно з чинним правописом. Тлумачні розкривають значення слів, подають приклади вживання. Етимологічні пояснюють походження слова, що особливо цікаво мовознавцям. Синонімічні та антонімічні служать стилістам і авторам художніх чи наукових текстів. Фразеологічні збирають крилаті вислови, приказки, сталі звороти. Галузеві – це словники для юристів, медиків, інженерів та інших професійних сфер.

Таким чином, словники – це не один універсальний інструмент, а ціла система довідкових джерел, які допомагають орієнтуватися в багатстві української мови.

Електронні замінники: зручність і доступність

З розвитком цифрових технологій усе більше людей відмовляються від важких томів і користуються онлайн-сервісами чи мобільними застосунками. Серед найпопулярніших електронних ресурсів:

Словники онлайн від НАН України.

Лінгво та інші багатомовні перекладачі, що містять українські бази.

Мобільні застосунки, наприклад Орфо (офіційний орфографічний словник ), Словник української мови для Android чи iOS.

Google Translate чи Reverso, які дедалі краще опрацьовують українську.

Переваги електронних словників очевидні:

миттєвий пошук без перегортання сторінок;

доступність у смартфоні, навіть офлайн;

регулярні оновлення бази;

інтеграція з іншими сервісами.

Втім, попри цифрову зручність, друковані словники не зникли.

Чому друковані словники залишаються потрібними

Здавалося б, у час смартфонів немає сенсу тягти важкі томи. Але друковані видання досі тримаються на плаву. Причин кілька:

Надійність. Книга не залежить від інтернету чи батареї. Авторитетність. Академічні видання, такі як Словник української мови в 20 томах, сприймаються як беззаперечне джерело. Зручність для навчання. Учителі радять школярам мати орфографічний словник на парті – це виховує навичку самостійного пошуку. Колекційна та культурна цінність. Великі словники – це символ мовної традиції, який приємно мати вдома. Глибина інформації. Друковані версії часто містять багатші приклади вживання, коментарі, додаткові матеріали, яких може бракувати в стислих електронних базах.

Тому навіть у добу цифрових девайсів книжкові словники залишаються затребуваними, особливо в школах, бібліотеках, університетах та серед тих, хто працює з мовою професійно.

Хто користується словниками і які видання найпопулярніші

Найчастіше словники потрібні:

Учням та студентам – для правильного письма та розширення словникового запасу. Журналістам і редакторам – для перевірки норм і уникнення кальок. Перекладачам – для точності передачі значень. Науковцям і викладачам – для глибшого аналізу мови. Будь-кому з тих, хто хоче говорити й писати грамотно.

Серед відомих видань варто назвати:

Словник української мови в 11 томах (1970–1980-ті роки).

Словник української мови в 20 томах – фундаментальна праця НАН України.

Орфографічний словник української мови (останнє видання після реформи правопису 2019 року).

Словник синонімів української мови.

Фразеологічний словник української мови.

Ці джерела стали основою і для багатьох сучасних електронних баз.

Фото: Книгарня Є

