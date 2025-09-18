Справжні документи з державних реєстрів – довіреності та заповіти – опинилися у доступі в тестовій версії системи е-Нотаріату.

Нотаріуси, які мали тренуватися на умовних прикладах, побачили реальні дані громадян. Це означає, що конфіденційну інформацію, яка за законом має залишатися таємницею, побачили сторонні люди.

Реакція НПУ на витік даних

Нотаріальна палата України назвала інцидент безпрецедентним порушенням і звернулася до першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка.

У листі НПУ вимагає негайно зупинити тестування та знищити копії реальних даних, які потрапили до системи.

За словами представників палати, доступ до реальних даних українців мали не лише нотаріуси, а й технічні працівники та розробники. Тобто чужі документи бачили ті, хто не мав жодного права їх переглядати. Це суперечить Конституції, Цивільному кодексу і закону «Про нотаріат», які прямо зобов’язують зберігати нотаріальну таємницю.

Як проходило тестування еНотаріату

Систему еНотаріат почали випробовувати на початку вересня. До кінця місяця система мала пройти “обкатку”, але в реальності долучилося лише 14% нотаріусів, акцентується у зверненні. Решта не змогла увійти через технічні бар’єри: потрібно було замовляти віртуальні бланки, а детальні інструкції з’явилися тільки 15 вересня.

Також у НПУ зауважили, що попри добровільний статус тестування, нотаріусів змушували працювати у вихідні та після роботи, ще й вимагали письмових відгуків. У прифронтових регіонах, наголошують у палаті, це мало особливо абсурдний вигляд. Адже через обстріли та відключення світла люди на цих територіях і так ледве пораються з поточними справами.

У НПУ вимагають пояснень щодо витоку даних та просять гарантувати, що подібне не повториться.

Реакція Мінцифри та Мінʼюста

У Мінцифри наполягають, що інформація про витік персональних даних українців під час тестування системи еНотаріату не відповідає дійсності. Також у міністерстві наголосили, що нотаріуси й так щодня користуються реєстрами довіреностей і спадкових справ і працюють із цими даними на законних підставах з дотриманням правил нотаріальної таємниці. Те саме заявили й в Міністерстві юстиції, пояснивши, що доступ до системи е-Нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності. Вони зобовʼязані зберігати дані в секреті, незалежно від того, чи йдеться про виробниче, чи тестове середовище. У міністерствах додали, що систему вже випробувало близько 2 тис. нотаріусів, а не 830, як сказано в листі НПУ. Вже зібрано понад 250 пропозицій від учасників тестування. Мінʼюст пообіцяв доопрацювати систему і відновити доступ до єНотаріата для проходження навчально-тестового періоду.

