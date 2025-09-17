Інформація про те, що нібито російські окупанти дісталися до центру Куп’янська Харківської області і у місті тривають бої, виявилася неправдивою.

Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, підполковник Олексій Бєльський.

Що відбувається у Куп’янську

За словами речника ОСУВ Дніпро, українські військовослужбовці вже пошкодили та затопили трубу газопроводу, якою російські окупанти перекидали солдатів на околиці Куп’янська.

Бєльський пояснив, що наразі війська РФ намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

Він розповів, що інформація про бої у центрі Куп’янська – це не правда. Як стверджує речник, росіяни діють на півночі Куп’янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка.

Водночас Бєльський наголосив, що армію РФ знищують, а частина окупантів потрапляє до полону.

За словами полонених росіян, вони проникли до Куп’янська групами від двох до дев’яти солдатів. Частина з них була у військовій формі, а інша група – у цивільному, стверджує речник.

Він пояснив, що перед кожною з таких російських груп поставили певне завдання. Наприклад, одна група мала захопити п’ятиповерхівку за певною адресою, інша – дев’ятиповерхівку.

Крім цього, росіяни отримали завдання вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років, а жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит.

Речник ОСУВ Дніпро наголосив, що триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп’янська.

