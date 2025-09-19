Нові координати зростання для фуд-бізнесу: у Києві відбудеться New Food Summit 2025
22–23 жовтня у Києві відбудеться головна подія для лідерів українського агрофуд-бізнесу — New Food Summit 2025. Цьогоріч тема заходу: Нові координати зростання для фуд-бізнесу.
Саміт збере понад 450 учасників — виробників, переробників, інвесторів, ритейлерів, постачальників технологій та компанії суміжних сфер.
Тема саміту у 2025: Нові координати зростання для фуд-бізнесу
New Food Summit — подія нового типу для українського ринку їжі. Вона об’єднує гравців усього ланцюга доданої вартості: від корпорацій до крафтовиків.
— Тут народжуються ідеї, що перетворюються на проєкти та живлять українську економіку, — каже продюсерка заходу, засновниця компанії-організатора IdeasFirst Ірина Бондаренко.
Ключовими темами спікерів будуть глобальні тренди та місце України, експорт vs внутрішній ринок, європейські стандарти та готовність України, а також споживач після війни.
Також обговорюватимуть нові ніші, як-от healthy food, frozen food 2.0 та функціональні напої.
Окрім того, важливим аспектом стане маркетинг у новій реальності, зокрема використання TikTok, Instagram та інфлюенсерів.
Традиційною частиною стане New Food Bar — зона для презентації новинок. Три продукти отримають відзнаку Проривний продукт року від експертного журі.
Спікери заходу:
- Олександр Паламарчук – заступник директора з розвитку категорії мʼясо-ковбасних виробів та інтеграції нових бізнесів МХП.
- Олег Волошин – засновник компанії Маленька Голландія.
- Богдан Точка – співвласник та головний пивовар MOVA Brewing Co.
- Пилип Гришин – співзасновник та технічний директор Прайм Снек
- Юлія Карасевич – директорка групи компаній ТОВ ІПС.
- Тарас Фітьо – співзасновник та співвласник компанії TOM.
- Олег Спірін – CEO Varus.ua.
- Анастасія Шмуляєва – керівниця напряму розвитку категорії Готова їжа компанії МХП.
- Данило Триндюк – співзасновник мережі просторів хліба і кави Бо Хліб.
- Артем Зоненко – керівник відділу молочних продуктів та морозива Wine Bureau|goodwine.
- Марина Горобець – директорка з розвитку групи компаній Глобино.
- Андрій Цегелик – CEO Enzym Group.
- Діана Шмир – CEO компанії Healthy choice.
- Марина Булацька – заступниця комерційного директора Сільпо.
New Food Summit 2025 стане майданчиком для дискусій, де бізнес зможе почути один одного та спільно окреслити шляхи розвитку індустрії.
22 жовтня саміт проходитиме у київському виставковому центрі Парковий, 23 жовтня — онлайн. Взяти участь можна, зареєструвавшись на подію.
Джерело: New Food Summit 2025
Фото: New Food Summit 2025