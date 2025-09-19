22–23 жовтня у Києві відбудеться головна подія для лідерів українського агрофуд-бізнесу — New Food Summit 2025. Цьогоріч тема заходу: Нові координати зростання для фуд-бізнесу.

Саміт збере понад 450 учасників — виробників, переробників, інвесторів, ритейлерів, постачальників технологій та компанії суміжних сфер.

Тема саміту у 2025: Нові координати зростання для фуд-бізнесу

New Food Summit — подія нового типу для українського ринку їжі. Вона об’єднує гравців усього ланцюга доданої вартості: від корпорацій до крафтовиків.

— Тут народжуються ідеї, що перетворюються на проєкти та живлять українську економіку, — каже продюсерка заходу, засновниця компанії-організатора IdeasFirst Ірина Бондаренко.

Ключовими темами спікерів будуть глобальні тренди та місце України, експорт vs внутрішній ринок, європейські стандарти та готовність України, а також споживач після війни.

Також обговорюватимуть нові ніші, як-от healthy food, frozen food 2.0 та функціональні напої.

Окрім того, важливим аспектом стане маркетинг у новій реальності, зокрема використання TikTok, Instagram та інфлюенсерів.

Традиційною частиною стане New Food Bar — зона для презентації новинок. Три продукти отримають відзнаку Проривний продукт року від експертного журі.

Спікери заходу:

  • Олександр Паламарчук – заступник директора з розвитку категорії мʼясо-ковбасних виробів та інтеграції нових бізнесів МХП.
  • Олег Волошин – засновник компанії Маленька Голландія.
  • Богдан Точка – співвласник та головний пивовар MOVA Brewing Co.
  • Пилип Гришин – співзасновник та технічний директор Прайм Снек
  • Юлія Карасевич – директорка групи компаній ТОВ ІПС.
  • Тарас Фітьо – співзасновник та співвласник компанії TOM.
  • Олег Спірін – CEO Varus.ua.
  • Анастасія Шмуляєва – керівниця напряму розвитку категорії Готова їжа компанії МХП.
  • Данило Триндюк – співзасновник мережі просторів хліба і кави Бо Хліб.
  • Артем Зоненко – керівник відділу молочних продуктів та морозива Wine Bureau|goodwine.
  • Марина Горобець – директорка з розвитку групи компаній Глобино.
  • Андрій Цегелик – CEO Enzym Group.
  • Діана Шмир – CEO компанії Healthy choice.
  • Марина Булацька – заступниця комерційного директора Сільпо.

New Food Summit 2025 стане майданчиком для дискусій, де бізнес зможе почути один одного та спільно окреслити шляхи розвитку індустрії.

22 жовтня саміт проходитиме у київському виставковому центрі Парковий, 23 жовтня — онлайн. Взяти участь можна, зареєструвавшись на подію.

ДжерелоNew Food Summit 2025

Фото: New Food Summit 2025

Пов'язані теми:

АграріїКиїв
