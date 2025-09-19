22–23 жовтня у Києві відбудеться головна подія для лідерів українського агрофуд-бізнесу — New Food Summit 2025. Цьогоріч тема заходу: Нові координати зростання для фуд-бізнесу.

Саміт збере понад 450 учасників — виробників, переробників, інвесторів, ритейлерів, постачальників технологій та компанії суміжних сфер.

Тема саміту у 2025: Нові координати зростання для фуд-бізнесу

New Food Summit — подія нового типу для українського ринку їжі. Вона об’єднує гравців усього ланцюга доданої вартості: від корпорацій до крафтовиків.

— Тут народжуються ідеї, що перетворюються на проєкти та живлять українську економіку, — каже продюсерка заходу, засновниця компанії-організатора IdeasFirst Ірина Бондаренко.

Ключовими темами спікерів будуть глобальні тренди та місце України, експорт vs внутрішній ринок, європейські стандарти та готовність України, а також споживач після війни.

Також обговорюватимуть нові ніші, як-от healthy food, frozen food 2.0 та функціональні напої.

Окрім того, важливим аспектом стане маркетинг у новій реальності, зокрема використання TikTok, Instagram та інфлюенсерів.

Традиційною частиною стане New Food Bar — зона для презентації новинок. Три продукти отримають відзнаку Проривний продукт року від експертного журі.

Спікери заходу:

Олександр Паламарчук – заступник директора з розвитку категорії мʼясо-ковбасних виробів та інтеграції нових бізнесів МХП.

– заступник директора з розвитку категорії мʼясо-ковбасних виробів та інтеграції нових бізнесів МХП. Олег Волошин – засновник компанії Маленька Голландія.

– засновник компанії Маленька Голландія. Богдан Точка – співвласник та головний пивовар MOVA Brewing Co.

– співвласник та головний пивовар MOVA Brewing Co. Пилип Гришин – співзасновник та технічний директор Прайм Снек

– співзасновник та технічний директор Прайм Снек Юлія Карасевич – директорка групи компаній ТОВ ІПС.

– директорка групи компаній ТОВ ІПС. Тарас Фітьо – співзасновник та співвласник компанії TOM.

– співзасновник та співвласник компанії TOM. Олег Спірін – CEO Varus.ua.

– CEO Varus.ua. Анастасія Шмуляєва – керівниця напряму розвитку категорії Готова їжа компанії МХП.

– керівниця напряму розвитку категорії Готова їжа компанії МХП. Данило Триндюк – співзасновник мережі просторів хліба і кави Бо Хліб.

– співзасновник мережі просторів хліба і кави Бо Хліб. Артем Зоненко – керівник відділу молочних продуктів та морозива Wine Bureau|goodwine.

– керівник відділу молочних продуктів та морозива Wine Bureau|goodwine. Марина Горобець – директорка з розвитку групи компаній Глобино.

– директорка з розвитку групи компаній Глобино. Андрій Цегелик – CEO Enzym Group.

– CEO Enzym Group. Діана Шмир – CEO компанії Healthy choice.

– CEO компанії Healthy choice. Марина Булацька – заступниця комерційного директора Сільпо.

New Food Summit 2025 стане майданчиком для дискусій, де бізнес зможе почути один одного та спільно окреслити шляхи розвитку індустрії.

22 жовтня саміт проходитиме у київському виставковому центрі Парковий, 23 жовтня — онлайн. Взяти участь можна, зареєструвавшись на подію.

