У квітні 2025 року Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та дозволило до експлуатації безпілотний FPV-авіаційний комплекс Генерал Черешня. Ці дрони стали впізнаваними на фронті ще з кінця 2023 року, коли з’явилися їхні перші дослідні зразки.

Про характеристики та призначення дрона Генерал Черешня AIR читайте в нашому матеріалі.

Комплекс Генерал Черешня: що відомо

Модулі комплексу можуть нести різні бойові заряди залежно від завдання і застосовуються для ураження бронетехніки, автомобілів та укріплених точок противника, зокрема бліндажів. Конструкція дронів базується на рамах різних розмірів і оснащується потужними електродвигунами.

Виробник описує Генерал Черешня як дистанційно керований авіаційний комплекс для ураження наземних цілей. Лінійка складається з чотирьох модифікацій — Черешня-7, -8, -9, -10 — що відрізняються розмірами, тривалістю та дальністю польоту й вантажопідйомністю.

Дрони можуть комплектуватися денними, нічними або тепловізійними камерами та не потребують спеціально підготовленого майданчика для зльоту й посадки. Розгортання та приведення в готовність займає лічені хвилини. Крім того, система передбачає механізм скидання боєзаряду без самознищення платформи.

Звідки з’явилася назва Генерал Черешня

Перші успішні бойові застосування зафіксовані в листопаді 2023 року — тоді Черешня-7 була використана для ураження живої сили на Донеччині. Історію назви комплексу пояснював Рудольф Акопян, директор зі стратегічних комунікацій виробника. Він зазначив, що позивний Генерал Черешня походить від запорізького Telegram-каналу Гнила Черешня, який на початку широкомасштабного вторгнення координував розвідку в регіоні.

Адміністратори каналу використовували позивні Генерал Черешня і Солдат Цибуля. Їхня діяльність, за словами Акопяна, створювала значні проблеми для окупантів, а назва стала символічною, тож її вирішили перенести й на назву дронів.

Через ризики для виробників компанія змушена була вивести частину виробництва із Запоріжжя, тож нині мережа підприємств-виробників розгалужена і розташована в різних регіонах України. За оцінкою виробника, близько 35–40% складових Генерал Черешня — українського походження, але значну частину комплектуючих все ще постачають з Китаю через швидкість виробництва, ціну та масштаб доступних компонентів.

Дрон Генерал Черешня AIR: характеристики

Окрім ударних варіантів, створено й зенітну модифікацію, а саме Генерал Черешня AIR як систему для боротьби з ворожими розвідувальними БпЛА. Для керування комплексом інженери розробили наземну станцію, що дозволяє оператору вести контроль з надійного укриття на відстані десятків метрів від обладнання. Виробник підкреслює, що одним із головних завдань системи є саме протидія крилам-нишпоркам противника.

Дрон Генерал Черешня AIR — український перехоплювач дронів, що виводить з ладу ворожі БпЛА типу Гербера, Орлан, ZALA та інші. Дрон Генерал Черешня AIR дальність і швидкість: Має максимальну швидкість близько 170 км/год та операційну дальність до 22 км.

Несе корисне навантаження до 1,2 кг, перебуває в повітрі до 35 хвилин і піднімається на висоту до 7 000 м.

Оснащений денною та тепловізійною камерами. Дрон Генерал Черешня AIR, ціна якого в десятки разів дешевша за вартість засобів ППО, може не просто спостерігати, а й ефективно нейтралізувати ворожі цілі. Понад 1 000 підтверджених уражень — лише початок. Генерал Черешня AIR показує, що поєднання інтелекту, швидкості й точності робить такі системи потужним інструментом для захисту неба й безпеки міст. Читайте також БпЛА Герань-3: характеристики та чому цей дрон становить загрозу для ППО Фото: Генерал Черешня

