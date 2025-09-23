Генерал Черешня AIR: український дрон-мисливець на ворожі БпЛА
У квітні 2025 року Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та дозволило до експлуатації безпілотний FPV-авіаційний комплекс Генерал Черешня. Ці дрони стали впізнаваними на фронті ще з кінця 2023 року, коли з’явилися їхні перші дослідні зразки.
Про характеристики та призначення дрона Генерал Черешня AIR читайте в нашому матеріалі.
Комплекс Генерал Черешня: що відомо
Модулі комплексу можуть нести різні бойові заряди залежно від завдання і застосовуються для ураження бронетехніки, автомобілів та укріплених точок противника, зокрема бліндажів. Конструкція дронів базується на рамах різних розмірів і оснащується потужними електродвигунами.
Виробник описує Генерал Черешня як дистанційно керований авіаційний комплекс для ураження наземних цілей. Лінійка складається з чотирьох модифікацій — Черешня-7, -8, -9, -10 — що відрізняються розмірами, тривалістю та дальністю польоту й вантажопідйомністю.
Дрони можуть комплектуватися денними, нічними або тепловізійними камерами та не потребують спеціально підготовленого майданчика для зльоту й посадки. Розгортання та приведення в готовність займає лічені хвилини. Крім того, система передбачає механізм скидання боєзаряду без самознищення платформи.
Звідки з’явилася назва Генерал Черешня
Перші успішні бойові застосування зафіксовані в листопаді 2023 року — тоді Черешня-7 була використана для ураження живої сили на Донеччині. Історію назви комплексу пояснював Рудольф Акопян, директор зі стратегічних комунікацій виробника. Він зазначив, що позивний Генерал Черешня походить від запорізького Telegram-каналу Гнила Черешня, який на початку широкомасштабного вторгнення координував розвідку в регіоні.
Адміністратори каналу використовували позивні Генерал Черешня і Солдат Цибуля. Їхня діяльність, за словами Акопяна, створювала значні проблеми для окупантів, а назва стала символічною, тож її вирішили перенести й на назву дронів.
Через ризики для виробників компанія змушена була вивести частину виробництва із Запоріжжя, тож нині мережа підприємств-виробників розгалужена і розташована в різних регіонах України. За оцінкою виробника, близько 35–40% складових Генерал Черешня — українського походження, але значну частину комплектуючих все ще постачають з Китаю через швидкість виробництва, ціну та масштаб доступних компонентів.
Дрон Генерал Черешня AIR: характеристики
Окрім ударних варіантів, створено й зенітну модифікацію, а саме Генерал Черешня AIR як систему для боротьби з ворожими розвідувальними БпЛА. Для керування комплексом інженери розробили наземну станцію, що дозволяє оператору вести контроль з надійного укриття на відстані десятків метрів від обладнання. Виробник підкреслює, що одним із головних завдань системи є саме протидія крилам-нишпоркам противника.