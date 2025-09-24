У Херсоні працівники Служби безпеки України затримали ще одного агента ФСБ: 26-річний медик міської лікарні збирав дані для коригування повітряних ударів РФ по обласному центру.

Удари по Херсону коригував медбрат: що відомо

Розслідування встановило, що медик був завербований через колишнього сусіда, який після звільнення Херсону виїхав до Росії та почав співпрацювати зі спецслужбами.

Розвіддані 26-річний медбрат херсонської лікарні збирав дорогою на роботу. Як пасажир маршрутки він знімав на телефон запасні командні пункти, логістичні склади, позиції ППО та блокпостів, а вже на робочому місці позначав ці локації на Google-картах.

Зараз дивляться

Отриману інформацію він пересилав через месенджер куратору в ФСБ для повітряних атак по Херсонщині.

Крім того, окупанти сподівалися отримати координати оборонних ліній поблизу Херсона, по яких планували завдати комбінованих ударів дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами.

Співробітники СБУ викрили та затримали ворожого агента, задокументувавши його розвідактивність. Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон із доказами шпигунської діяльності.

Наразі медику, який перебуває під вартою, повідомлено про підозру за ч. 3 ст.114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення та переміщення ЗСУ). Йому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.