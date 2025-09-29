У 2026 році уряд виділить 8 млрд грн на забезпечення українців протезами та допоміжними засобами реабілітації.

Про повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

8 млрд грн на протезування та допоміжні засоби реабілітації: що відомо

У 2026 році уряд планує виділити 8 млрд грн на забезпечення протезами та допоміжними засобами реабілітації для всіх, хто цього потребує.

Центр, що відкрився на базі університетської лікарні Харківського національного медичного університету за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста, стане першим у регіоні, де надаватимуть повний комплекс послуг з реабілітації: від виготовлення протезів і ортезів до їх налаштування та подальшого обслуговування.

– У 2026 році держава виділить 8 млрд грн на забезпечення протезами та допоміжними засобами реабілітації. Харківщина демонструє приклад побудови такої системи і я вдячний усім, хто втілив проєкт в життя, – наголосив Денис Улютін.

Він додав, що Мінсоцполітики працює над створенням єдиної системи підтримки, яка охоплює всі етапи — від моменту травми до повного відновлення, протезування, психологічна допомога, соціальні послуги – це частини одного процесу.

За ініціативи МОЗ та Мінсополітики було створено міжвідомчу робочу групу, головним завданням якої є напрацювання практичних рішень для модернізації системи протезування.

