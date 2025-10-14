В Україні обрано запобіжний захід колишньому народному депутату від Партії регіонів Юрію Іванющенку, підозрюваному в незаконній легалізації дев’яти державних земельних ділянок загальною площею 18 га на понад 160 млн грн.

Запобіжний захід колишньому нардепу Іванющенку

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 14 жовтня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП.

Інтерфакс-Україна повідомляє, що в повідомленні САП не вказано ім’я фігуранта. Однак, згідно з фабулою справи, йдеться про Юрія Іванющенка.

Зараз дивляться

Згідно з розслідуванням, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між колишнім народним депутатом і забудовницею щодо контролю над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції, розташованим у передмісті Києва, у підприємниці виник намір передати його активи під контроль пов’язаних юридичних і фізичних осіб.

За інформацією САП, після низки заходів, спрямованих на передання землі в оренду підконтрольному підприємству, відповідні ділянки вдалося реалізувати на підставі фіктивних правочинів на користь трьох товариств, пов’язаних із забудовницею.

У рамках врегулювання конфлікту забудовниця та колишній народний депутат уклали мирову угоду про спільне використання земельної ділянки, зокрема з метою забудови.

Як зазначають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у вересні 2021 року довірена особа колишнього народного депутата увійшла до переліку бенефіціарних товариств – власників земельних ділянок.

У САП додали, що після затримання підозрюваного та його доставлення до органу досудового розслідування слідчий суддя розгляне питання про застосування відповідного запобіжного заходу.

У вересні 2025 року стало відомо, що НАБУ оголосило у розшук колишнього народного депутата Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.