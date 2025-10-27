Народжуваність у Києві: скільки немовлят з’явилося в столиці у 2025 році
Київ — столиця України та багатолюдне місто, тому й народжуваність тут значно вища, ніж у більшості регіонів.
Ми зібрали останні дані про те, скільки дітей народилось у Києві у 2025 році, щоб показати реальні цифри та порівняти їх із загальноукраїнськими тенденціями.
Яка народжуваність у Києві у 2025 році
За інформацією Міністерства юстиції, Київ очолює рейтинг за народжуваністю в Україні. У першому півріччі 2025 року у столиці народилося 9 947 дітей, що є найбільшим показником по країні.
Водночас у Київському міському інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики розповіли, скільки немовлят народилось у Києві у 2025 році. За даними центру, станом на 1 жовтня 2025 року загальна кількість народжених у Києві дітей у поточному році сягнула 15 613 осіб.
Показники народжуваності у Києві 2025 (станом на 1 жовтня):
- хлопчики – 8 051,
- дівчатка – 7 562,
- двійні – 243,
- трійні – 4.
За даними Мін’юсту, найгірша демографічна ситуація у 2025 році зафіксована у Дніпропетровській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Полтавській та Кіровоградській областях, де смертність перевищує народжуваність у 4–12 разів.
Найменша різниця між смертністю та народжуваністю спостерігається у Рівненській, Волинській, Чернівецькій та Закарпатській областях, де розриви між цими показниками становлять 1,6–2,1 раза.
Найнижчі показники народжуваності зафіксовані у Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях — менше 2 тисяч новонароджених на область.
Пори те, що народжуваність у Києві у 2025 році найвища в Україні, жоден регіон не має позитивного природного приросту, адже у всіх областях кількість смертей перевищує кількість народжень.