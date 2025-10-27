Київ — столиця України та багатолюдне місто, тому й народжуваність тут значно вища, ніж у більшості регіонів.  

Ми зібрали останні дані про те, скільки дітей народилось у Києві у 2025 році, щоб показати реальні цифри та порівняти їх із загальноукраїнськими тенденціями. 

Яка народжуваність у Києві у 2025 році 

За інформацією Міністерства юстиції, Київ очолює рейтинг за народжуваністю в Україні. У першому півріччі 2025 року у столиці народилося 9 947 дітей, що є найбільшим показником по країні. 

Водночас у Київському міському інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики розповіли, скільки немовлят народилось у Києві у 2025 році. За даними центру, станом на 1 жовтня 2025 року загальна кількість народжених у Києві дітей у поточному році сягнула 15 613 осіб.  

Показники народжуваності у Києві 2025 (станом на 1 жовтня): 

  • хлопчики – 8 051, 
  • дівчатка – 7 562, 
  • двійні – 243, 
  • трійні – 4. 

За даними Мін’юсту, найгірша демографічна ситуація у 2025 році зафіксована у Дніпропетровській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Полтавській та Кіровоградській областях, де смертність перевищує народжуваність у 4–12 разів. 

Найменша різниця між смертністю та народжуваністю спостерігається у Рівненській, Волинській, Чернівецькій та Закарпатській областях, де розриви між цими показниками становлять 1,6–2,1 раза. 

Найнижчі показники народжуваності зафіксовані у Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях — менше 2 тисяч новонароджених на область. 

Пори те, що народжуваність у Києві у 2025 році найвища в Україні, жоден регіон не має позитивного природного приросту, адже у всіх областях кількість смертей перевищує кількість народжень. 

