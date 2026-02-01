З 1 лютого 2026 року в Україні набуває чинності низка змін, що стосуються соціальних виплат, податків, житлових програм, зв’язку та воєнного стану.

Так, серед ключових новацій – запуск 5G у нових містах, оновлений порядок надсилання податкових повідомлень та продовження воєнного стану і мобілізації до 4 травня.

Що відомо про те, що зміниться для українців з 1 лютого 2026 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

єОселя: з 9 лютого запроваджують нові обмеження щодо площі житла

З 9 лютого 2026 року в Україні починають діяти нові обмеження щодо площі житла за програмою єОселя.

Зміни у лютому в умовах програми єОселя стосуються того, що гранична площа квартири становитиме до 52,5 м² для сім’ї з однієї або двох осіб.

Лише на кожного наступного члена сім’ї можна буде додати по 21 м², однак загальна площа квартири все одно не зможе перевищувати 115,5 м².

Для приватних будинків встановлено інші ліміти: до 62,5 м² для сім’ї з однієї або двох осіб, а також додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 125,5 м² загальної площі.

Водночас у межах змін з лютого передбачено винятки. Перевищення нормативної площі допускається не більш ніж на 10%, якщо вік житла становить до трьох років. Для об’єктів нерухомості, яким понад три роки, перевищення встановлених норм площі не дозволяється.

Зміни з лютого 2026 року: хто з батьків ще може отримати дитячу допомогу

У межах змін з лютого 2026 року в Україні діють чіткі строки призначення державної допомоги на дітей. Так, допомога для догляду за дитиною до одного року надається до місяця, в якому дитині виповнюється 12 місяців включно, за умови подання заяви до Пенсійного фонду України не пізніше місяця після досягнення цього віку.

Таким чином, батьки дітей, народжених у січні 2025 року, можуть звернутися за призначенням цієї допомоги за січень і в лютому 2026 року.

Водночас допомога для догляду за дитиною за програмою єЯсла призначається до досягнення дитиною трьох років. Батьки, чиїм дітям виповнюється три роки у січні 2026 року та які працюють повний робочий день, мають подати заяву до кінця січня 2026 року, оскільки виплата нараховується з місяця звернення.

Зимову 1000 грн через Укрпошту можна витратити до кінця лютого

Крім іншого, зміни з лютого 2026 року стосуватимуться терміну використання коштів за програмою Зимова підтримка для отримувачів, які оформлювали виплату через Укрпошту.

Зокрема, пенсіонери та інші соціально вразливі категорії громадян можуть витратити отриману зимову 1000 грн до кінця лютого 2026 року.

Рішення ухвалене для того, щоб люди мали більше часу на використання допомоги на ліки, продукти харчування та інші дозволені товари. Продовження строку стосується як тих, хто подавав заявку самостійно, так і отримувачів, яким кошти були нараховані автоматично.

Воєнний стан в Україні: зміни у лютому

Також зміни з лютого 2026 року передбачають подальшу дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. 13 січня Верховна Рада підтримала відповідні укази президента про їх продовження з 3 лютого.

Раніше комітет Верховної Ради з питань національної безпеки одноголосно рекомендував парламенту ухвалити укази №14366 та №14367. За продовження воєнного стану проголосували 330 народних депутатів, за продовження загальної мобілізації – 312.

Це вже 18-те голосування парламенту щодо продовження цих режимів.

26 січня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Таким чином воєнний стан і мобілізація діятимуть до 4 травня 2026 року.

Запуск 5G в Україні з лютого: що відомо про нові міста

Починаючи з лютого до міст, де вже запустили 5G в Україні, доєднається Харків. Згодом очікується, що технологія запрацює ще в Києві та Одесі.

Наразі першим містом в Україні, де успішно запрацювала технологія 5G є Львів.

Нові правила податкових повідомлень з лютого: що зміниться в Україні

Зміни з лютого 2026 року стосуватимуться порядку надсилання податкових повідомлень-рішень в Україні.

Так, з 26 лютого почне діяти оновлений механізм направлення ППР платникам податків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 9 жовтня 2025 року № 513.

Документ приводить процедуру у відповідність до норм Податкового кодексу України та чинного законодавства, а також передбачає оновлення форм податкових повідомлень-рішень.

Зміни з лютого враховують особливості сплати податкових зобов’язань у період воєнного стану: у разі сплати податку протягом 30 днів після отримання ППР штрафи та пеня не нараховуються, а нове повідомлення не формується.

Крім того, зміни з лютого 2026 року передбачають новий порядок оформлення ППР у разі ліквідації контролюючого органу, оновлену нумерацію та уніфіковану структуру форм, а також додаткові зручності для платників.

Зокрема, у повідомленнях відображатиметься інформація про судові та адміністративні оскарження, а для швидкої сплати податкових зобов’язань запроваджуються QR-коди.

Зміни з 1 лютого 2026 року: дітям з родин ВПО готують виплати по 3000 грн

Очікується, що з 1 лютого 2026 року всім дітям з сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть почати виплачувати по 3000 грн щомісяця.

Про таке рішення, ухвалене на базі Ради коаліції міжфракційного об’єднання депутатів ВПО, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він уточнив, що попереду ще юридичне оформлення рішення у вигляді постанови, тож питання перебуває під контролем парламенту.

Китайський новий рік: коли відзначатимуть свято у лютому

У 2026 році Китайський Новий рік розпочнеться 17 лютого і триватиме 15 днів, завершуючись Фестивалем ліхтарів 3 березня 2026 року.

Дата святкування визначається за особливою формулою – другий молодик після зимового сонцестояння.

Так, у 2025 році сонцестояння відбулося 21 грудня, тож другий молодик припадає на 17 лютого 2026 року.

Зауважимо, що 17 лютого розпочнеться рік Вогняного Коня за китайським календарем. Кінь – сьомий знак 12-річного циклу, а стихія Вогню надає року особливої енергії, рішучості та активності. Саме в день Китайського нового року змінюється знак-покровитель: рік Змії завершується, а рік Коня офіційно починається.

Традиційні святкування включають зустрічі родин, підготовку святкового столу, прикрашання осель ліхтарями та участь у народних обрядах. Китайський Новий рік-2026 стане часом нових початків, активності та планування найважливіших подій на наступні 12 місяців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.