Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає обов’язковий перехід на електронну товарно-транспортну накладну (е-ТТН) для внутрішніх вантажних перевезень. Документ передають на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Уряд схвалив законопроєкт про обов’язкові е-ТТН

Відповідно до законопроєкту, електронна товарно-транспортна накладна стане основним документом для перевезення вантажів усередині країни.

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Документ передбачає низку змін:

кожна операція підтверджуватиметься кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

оформлення паперової накладної дозволятиметься лише за наявності технічних проблем, проте навіть у такому разі її дані обов’язково мають бути внесені до електронної системи впродовж того ж дня;

інспектори контролюватимуть е-ТТН безпосередньо під час перевірок на дорогах, тому наявність паперової копії буде непотрібною.

Наразі система е-ТТН вже функціонує в Україні, а бізнес користується нею на добровільній основі. Тепер же уряд пропонує закріпити цей підхід на законодавчому рівні. Очікується, що нові обов’язкові правила запрацюють з 1 червня 2027 року.

Упровадження обов’язкових е-ТТН має створити переваги як для комерційного сектору, так і для держави.

Зокрема, для бізнесу — це означає зменшення паперового документообігу, скорочення витрат на логістику та прискорення фінансових розрахунків між замовником, перевізником і отримувачем вантажу.

Як зазначається, держава зможе вести прозорий облік у сфері вантажних перевезень та ефективна боротися з “сірим” ринком.

Окремим важливим аспектом є захист дорожнього покриття. В електронній накладній обов’язково фіксуватимуться вага та габарити вантажного транспорту. Це дозволить легше виявляти перевантажені автомобілі, які руйнують автошляхи України.

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