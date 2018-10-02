Паспортний скандал з Угорщиною триває вже два тижні. Факти ICTV дізнались, хто змусив Павла Клімкіна нарешті заявити про висилку угорського консула.

Скандал навколо ситуації з виданням українцям угорських паспортів набирає обертів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1 жовтня заявив, що висилає угорського консула з країни, якщо Угорщина не відкличе його самостійно до кінця тижня.

Раніше Факти ICTV писали про початок конфлікту та шляхи його вирішення.

Але ця історія могла залишитись непоміченою. Розголосу їй надали активісти національного корпусу.

26 вересня вони ініціювали акцію під МЗС з вимогою до Клімкіна вислати консула Угорщини з України.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV народний депутат Андрій Білецький розповів про заяви МЗС та як реагувати на агресію Угорщини.

– Андрію, сформулюю нейтрально: дайте оцінку ситуації?

– Це запізніла, але правильна реакція українського МЗС . Нарешті правильні напрямки з’являються в їх думках. Ця ситуація почалась точно не сьогодні. І ми вже бачимо жахливий результат. Шкода, що привертати увагу до цієї теми потрібно було небайдужим активістам, для того, щоб МЗС почало виконувати свої прямі обов’язки.

– Наразі Угорщина відкрито погрожує Україні, що заважатиме процесу інтеграції в ЄС?

– Я б не став сильно лякатися цих погроз. Суверенітет і територіальна єдність є значно більшим скарбом, ніж примарні європейські перспективи. А якщо завтра вони заявлять, що будуть блокувати євроінтеграцію, якщо Україна не відмовиться від Закарпаття і погодиться приєднати його до Угорщини?

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Лідер НК наголосив на тому, що Україна не має здавати позицій в цій ситуації:

Однозначно не можна відступати, хай як нам не погрожують. Нарешті вже треба зупинитися і сказати: це моє і кроку жодного назад я не зроблю!

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, чому Угорщина ініціює конфлікт з Україною.

Фото: dreamstime

З повагою, Ахава Тесленко