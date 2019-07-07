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Слуга народу виключила зі списку сім кандидатів

Політична партія Слуга народу виключила сім осіб зі списку кандидатів у депутати.

слуга народа

У результаті пост-праймерізу зі списку партії Слуга народу виключили сім кандидатів у народні депутати.

– Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт і у чатбот, результати пост-праймерізу стали прозорішими і більш правильними, – повідомили у прес-службі партії.

Зі списку виключили:

  • Романа Боярчука (№71);
  • Віталія Вітікача (№177);
  • Ольгу Кавун (№78);
  • Михайла Соколова (№99);
  • Анастасію Рагімову (№170).

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Двоє кандидатів у депутати самі висловили бажання вийти зі списку. Це Юрій Баланюк і Олена Коробкова.

До речі, Слуга народу назвала кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в одномандатних округах Донецької і Луганської областей.

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