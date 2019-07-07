Політична партія Слуга народу виключила сім осіб зі списку кандидатів у депутати.

У результаті пост-праймерізу зі списку партії Слуга народу виключили сім кандидатів у народні депутати.

– Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт і у чатбот, результати пост-праймерізу стали прозорішими і більш правильними, – повідомили у прес-службі партії.

Зі списку виключили:

Романа Боярчука (№71);

Віталія Вітікача (№177);

Ольгу Кавун (№78);

Михайла Соколова (№99);

Анастасію Рагімову (№170).

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Двоє кандидатів у депутати самі висловили бажання вийти зі списку. Це Юрій Баланюк і Олена Коробкова.

До речі, Слуга народу назвала кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в одномандатних округах Донецької і Луганської областей.