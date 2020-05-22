Як працюватимуть готелі під час карантину – постанова Кабміну

З 22 травня в Україні дозволили роботу готелів, однак конференц-зали, фітнес- і спа-центри у них на період карантину не працюватимуть.

Про це йдеться у постанові Міністерства охорони здоров’я, яку затвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Документ набирає чинності з 22 травня.

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Правила роботи готелів на карантині:

Усі працівники готелю перед робочою зміною повинні проходити температурний скринінг;

На вході та в коридорах повинно бути організовано місця для обробки рук антисептиками;

Одночасно у вестибюлі закладу не може перебувати більше однієї особи на 10 кв. м площі;

Заборонено перебування у готелі (поза номером) відвідувачів без захисних масок;

Заборонено роботу конференц-залів, фітнес- і спа-центрів у готелі;

Отримувати харчування відвідувачі можуть лише у номерах та на літніх майданчиках кафе або ресторанів готелю за умови дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між столами та розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

Для уникнення черг під час реєстрації поселення в готель має бути забезпечено можливість попередньої реєстрації онлайн.

Як повідомлялося, МОЗ затвердив перелік рекомендацій, як повинні працювати дитячі садочки з 25 травня.