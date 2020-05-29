Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у Державній податковій службі у місті Києві, Львівській та Донецькій областях.

За інформацією бюро, посадовці центрального апарату та регіональних органів податкової служби зловживали службовим становищем, щоб отримати неправомірну вигоду.

Зокрема, вони сприяли протиправному формуванню податку на додану вартість.

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Збитки на 45 млн грн: ДБР провело понад 20 обшуків у податкових / 5 фотографий

Саме за допомогою такої схеми функціонували конвертаційно-транзитні групи суб’єктів господарювання, які оминали системи автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих державному бюджету, становить понад 45 млн грн.

Раніше Державне бюро розслідувань затримало прикордонника через те, що він вимагав та отримав хабар за перевезення контрабанди до Румунії.

Зокрема, він отримав €2 100 від свого колеги за безперешкодне перевезення тютюнових виробів.

Фото: ДБР