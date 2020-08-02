Втеча з Шоушенка по-українськи: матір рила підкоп, щоб витягнути сина з в’язниці

У Вільнянському районі Запорізької області жінка рила тунель, щоб витягнути сина з виправної колонії.

Для того, щоб допомогти сину втекти із в’язниці, мати орендувала будинок недалеко від виправного закладу.

За допомогою різних інструментів жінка вирила яму триметрової глибини та просунулася під землею на 10 метрів у довжину.

У цьому районі Запорізькій області є дві виправні колонії №20 і №55. Нині не відомо, до якого саме закладу жінка робила підкоп.

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Втеча з Шоушенка по-українськи: мати рила підкоп, щоб витягнути сина з в’язниці / 5 фотографий

Пошук і ліквідація полтавського терориста

Вночі 1 серпня полтавського терориста Романа Скрипника, який переховувався від правоохоронців вісім днів, ліквідували.

Поліція виявила його біля селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Під час затримання Скрипник взяв заручника, тому терориста ліквідував снайпер.

Заручник встиг відбігти перед тим, як вибухнула граната Скрипника, якою він погрожував перед ліквідацією.

Джерело: Це Запоріжжя

Фото: Це Запоріжжя