З 00.00 неділі, 31 січня, заборонено в’їзд і виїзд до Франції з країн, що не входять до складу Євросоюзу.

Про це після засідання Ради оборони увечері 29 січня повідомив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

– Будь-який в’їзд до Франції і будь-який виїзд з нашої території як з країни, так і в країну, що не входить в ЄС, буде заборонений, за винятком дуже поважних причин, – сказав він.

За його словами, якщо йдеться про країни Євросоюзу, то для в’їзду необхідний ПЛР-тест на коронавірус.

Глава уряду зазначив, що у Франції ситуація краща, ніж в деяких сусідніх країнах, але через появу нових штамів коронавірусу є ризик посилення епідемії.

Кастекс у зв’язку з цим попередив про можливе запровадження додаткових карантинних заходів.

Днями уряд Франції заборонив носити саморобні маски в громадських місцях, оскільки вони не забезпечують достатнього захисту від нових, більш заразних штамів Covid-19.

Там вважають, що колективного захисту можна досягти, якщо максимальна кількість людей носитиме маски з достатньою фільтрацією.

Джерело: Jean Castex