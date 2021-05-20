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Валентина Летяк |

Антициклон поступово витісняє дощі: погода в Україні на 21 травня (КАРТА)

Погода ICTV

У п’ятницю, 21 травня, очікуються невеликі дощі та грози у центральних областях України. На решті території – без істотних опадів. Денна температура повітря у північних областях становитиме +16 +18, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Приблизно так само буде і в Центрі, але місцями до +21.

У південних областях – від +18 до +23, у східних – у межах +22 +24.

На Заході країни буде найпрохолодніше – від +15 до +17, на Закарпатті – до +19.

У Києві на 21 травня не прогнозують опадів, вночі +9 +11, а вдень +16 +18 градусів.

Погода 21 травня

За словами синоптика Наталі Діденко, антициклон Весна поступово витісняє дощі з території України.

– І тому 21 травня у більшості областей опади малоймовірні, лише подекуди на Заході, а також на Вінниччині та Одещині можуть пройти локальні грозові дощі, – уточнює вона.

Погода на вихідні 22 та 23 травня

У найближчі вихідні, 22-23 травня, в Україні помітно потепліє. У суботу сухо та сонячно, а в неділю можливі грозові дощі, місцями температура сягатиме +30 градусів.

Детальний прогноз погоди на вихідні в Україні – на Фактах ICTV.

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