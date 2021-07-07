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Максим Зайченко |

Литва побудує стіну на кордоні з Білоруссю для стримування потоку мігрантів

Литва побудує стіну на кордоні з Білоруссю для стримування потоку мігрантів

Глава уряду Литви Інгрида Шимоните повідомила, що на кордоні з Білоруссю країна побудує стіну. Це потрібно для стримування потоку мігрантів.

За її словами, на кордон із Білоруссю також відправлять додаткові війська, щоб стримувати нелегальну міграцію. 

– Сам процес ми розглядаємо як гібридну агресію, навіть не проти Литви, а проти ЄС в цілому, який, мабуть, заснований на принциповій позиції ЄС і Литви з приводу фальсифікації результатів виборів і придушення громадянського суспільства, санкцій, – сказала Шимоните. 

Вона заявила, що режим в Білорусі бере участь в організації нелегальних потоків мігрантів, а умови для перетину кордону створюються навмисне.

– За цим ми бачимо мету завдати шкоди нашій країні та дестабілізувати ситуацію, – повідомила прем’єр-міністр Литви.

Шимоните підкреслила, що армія буде направлена для того, щоб збільшити сили, які стежать за правопорядком на кордоні.

– Розпочнеться розгортання додаткового фізичного бар’єра між Литвою і Білоруссю. Це буде знаком і стримувальним фактором для організаторів нелегальних міграційних потоків, – зазначила вона.

Нагадаємо, через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі уряд Литви оголосив надзвичайний стан в країні на державному рівні.

Раніше в МВС країни заявили, що стіна може коштувати близько €15 млн, адже вартість 1 км становить €30 тис. Влада Литви розглядає кілька варіантів паркану, зокрема одинарний, подвійний, з колючим дротом або сигналізацією.

Джерело: 15 min

Фото: Depositphotos

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