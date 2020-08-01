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$17 тис. збитків: екологи про небезпеку для природи від танкера Delfi в Одесі

Вже майже 9 місяців на Одеському пляжі лежить затонулий танкер Delfi. З нього постійно витікають нафтопродукти, які забруднюють воду та вбивають все живе.

Напередодні знайшли поруч мертвого дельфіна. За останні два тижні танкер двічі намагалися підняти на кіль та щоразу – невдало.

Повноваження на підняття Delfi передали до Адміністрації морських портів України. І оголосили тендер за спрощеною процедурою на суму 25 млн грн.

Гроші за проведені роботи стягнуть із судновласника. Втім, генеральний підрядник, який займався підняттям Delfi, впевнений, що суму тендера неабияк завищили.

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Екологи підрахували попередню суму збитків, які завдали постійні викиди нафтопродуктів із танкера у море – це $17 тис.

Поки Адміністрація морських портів України проводить тендер, представник судновласника продовжує проводити роботи з його підняття. Він упевнений, що до 10 серпня судно таки вдасться поставити на кіль, а упродовж двох тижнів – відтягнути його до порту Одеси або Чорноморська.

Судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року.

Перший викид пального з танкера Delfi помітили 15 липня. Причиною цьому стали сильні хвилі.

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