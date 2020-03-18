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Уряд США може виплатити кожному американцю по $1000 через карантин

Президент США Дональд Трамп пропонує розіслати громадянам країни чеки на $1000.

В умовах кризи через пандемію коронавірусу Covid-19, так збираються влити мільярди доларів в економіку країни.

У США вже практикували подібні заходи в лютому 2008 року. Тоді, протягом декількох місяців виплачували по $600 на людину. Так в економіку влили більше $100 млрд.

Економісти порахували, що то був один з найефективніших заходів щодо пом’якшення наслідків економічної кризи.

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Міністерство фінансів США надало американським підприємцям додаткові 3 місяці для сплати податків у зв’язку пандемією коронавірусу.

Фізичні особи можуть відкласти податкові зобов’язання на суму до $1 млн, а корпорації – на $10 млн.

Відтермінування вивільнить $300 млрд в економіці США, оскільки у приватних осіб і підприємств буде більше часу для сплати податків, заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію США з Європи з 13 березня. Мета заборони на в’їзд – запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

Джерело: New York Times

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