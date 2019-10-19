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АГС, гранатомети, крупнокаліберні кулемети. Бойовики стріляють по всіх напрямках фронту

Міномети – основний вид зброї, з якої бойовики цього тижня стріляли по всіх напрямках фронту. У деяких випадках до мінометної атаки додавали НОНУ, в інших – мінометні міни чергували зі снарядами ствольної артилерії.

При мінометному обстрілі час від виходу та приходу снаряда, це не просто можливість встигнути укритися, а значить – зберегти життя. Це ще й можливість вирахувати відстань віт точки прильоту до мінометного розрахунку, аби дезактивувати ворога.

У Пісках, де бойові дії тривають шостий рік поспіль, загалом важко відрізнити старі приходи від нових. Якщо нова, навколо ще не встигла зарости трава, а всередині навіть можна побачити – земля, що запеклася від високої температури.

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Якщо з мінометів гатили надвечір, то під ранок зав’язались стрілецькі бої.

Там, де не долетить ворожа куля, долетить ворожа граната. А їхнє розмаїття чимале. Осколкова, протитанкова, реактивна, підствольна. Усе, що розривається на сотні малесеньких металевих шматків у радіусі до 10 метрів.

На початку бойових дій на Донбасі Піски стали своєрідним символом російсько-української війни. Звідси починалися бої за аеропорт, тут місцеві створювали потужну підтримку українській армії, поки бойовики не розвалили все селище. Спалена земля, зруйновані долі, полеглі герої, живі декорації до будь-яких фільмів жахів. Тут кожний метр землі просочений кров’ю і людським горем.

До слова, бойовики вдарили по ЗСУ із гаубиць Д-30.

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